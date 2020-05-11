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Дословно

Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов

Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов в очередной раз оговорился на заседании комитета парламента по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

На заседании он дал протокольное поручение Генпрокуратуре, ГКНБ и существующему, по мнению нардепа, ведомству ЕНВД разобраться с людьми, которые очерняют парламентария Кубанычбека Жумалиева.

Также Тазабек Икрамов оговорился о ворах.

Вор должен сидеть в тюрьме! Я против этого... То есть я тоже за это.

Тазабек Икрамов

Ранее Тазабек Икрамов, выступая в эфире радио «Марал», перепутал вожака волчьей стаи из сказки Редьярда Киплинга «Маугли» Акелу с правителем гуннов Аттилой.
Ссылка: https://24.kg/doslovno/152510/
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