Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов

Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов в очередной раз оговорился на заседании комитета парламента по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

На заседании он дал протокольное поручение Генпрокуратуре, ГКНБ и существующему, по мнению нардепа, ведомству ЕНВД разобраться с людьми, которые очерняют парламентария Кубанычбека Жумалиева.

Также Тазабек Икрамов оговорился о ворах.

Вор должен сидеть в тюрьме! Я против этого... То есть я тоже за это. Тазабек Икрамов

Ранее Тазабек Икрамов, выступая в эфире радио «Марал», перепутал вожака волчьей стаи из сказки Редьярда Киплинга «Маугли» Акелу с правителем гуннов Аттилой.