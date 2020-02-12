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Дословно. Член комитета по развитию предпринимательства Аскар Сыдыков

Сегодня в государственной резиденции «Ала-Арча» с участием президента страны проходит заседание комитета по развитию промышленности и предпринимательства при национальном совете по устойчивому развитию.

Предприниматели рассказали Сооронбаю Жээнбекову, почему происходит отток инвестиций.

Кыргызстанский бизнес озабочен уровнем защищенности своей собственности. По данным комитета по развитию промышленности и предпринимательства при национальном совете по устойчивому развитию, показатель защиты частной собственности упал за последние три года до 49,9 балла.

Сейчас у нас такая ситуация сложилась, чуть что — арестовывают, сажают.

Аскар Сыдыков
Ссылка: https://24.kg/doslovno/143364/
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