Дословно. Член комитета по развитию предпринимательства Аскар Сыдыков

Сегодня в государственной резиденции «Ала-Арча» с участием президента страны проходит заседание комитета по развитию промышленности и предпринимательства при национальном совете по устойчивому развитию.

Предприниматели рассказали Сооронбаю Жээнбекову, почему происходит отток инвестиций.

Кыргызстанский бизнес озабочен уровнем защищенности своей собственности. По данным комитета по развитию промышленности и предпринимательства при национальном совете по устойчивому развитию, показатель защиты частной собственности упал за последние три года до 49,9 балла.