Дословно. Политолог Медет Тюлегенов

Ряд политологов и экспертов по просьбе 24.kg оценили наличие в Кыргызстане политической оппозиции и ее возможности появления к выборам в Жогорку Кенеш, которые пройдут в октябре 2020 года.

По мнению Медета Тюлегенова, оппозиции как таковой в Кыргызстане именно по содержательным моментам нет. «Причина — невнятная политика властей, непонятно, кому и в чем оппонировать», — считает он.

Тяжеловесов, кто мог представлять реальную силу в октябре 2020 года, обезглавили, а второй эшелон политиков — безликий. Медет Тюлегенов

Подробнее об оппозиции и грядущих выборах в парламент читайте в материалах «Почему в Кыргызстане нет оппозиции. Эксперты о карманных оппонентах» и «Посол, чиновник, арестант. Куда исчезают критики власти в Кыргызстане».