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Дословно

Дословно. Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова

Ряд политологов и экспертов по просьбе 24.kg оценил наличие в Кыргызстане политической оппозиции и ее возможности появления к выборам в Жогорку Кенеш, которые пройдут в октябре 2020 года.

По мнению бывшей судьи Конституционной палаты Клары Сооронкуловой, на этих выборах какую-то партию президентский аппарат назначит на роль оппозиции, но это будет карманное объединение.

«Те, кто сейчас составляет костяк недовольных, на выборы, скорее всего, не пойдут. Очень иллюзорны надежды на выигрыш, а затрачивать ресурсы бесперспективно. Да их и нет», — считает она.

В итоге мы получим парламент базаркомов и олигархов. Это наследство, которое осталось от Атамбаева.

Клара Сооронкулова

Подробнее об оппозиции и грядущих выборах в парламент читайте в материалах «Почему в Кыргызстане нет оппозиции. Эксперты о карманных оппонентах» и «Посол, чиновник, арестант. Куда исчезают критики власти в Кыргызстане».
Ссылка: https://24.kg/doslovno/142107/
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