Детализация на e-mail: контролируйте свой мобильный счет

С помощью услуги «Детализация на e-mail» можно легко и просто контролировать свои расходы на личном мобильном счете. Воспользовавшись удобным сервисом от MegaCom, вы получите на указанную электронную почту детальный отчет обо всех вызовах по вашему номеру в удобном онлайн-формате.

Отчет содержит информацию о том, когда и куда вы звонили, сколько отправили SMS, какой объем мегабайтов использовали по мобильному интернету. Также благодаря детализации можно определить корректность списывания денежных средств с вашего счета.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо обратиться в ближайший Центр продаж и обслуживания компании. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Стоимость детализации составляет 25 сомов за 30 календарных дней. Отчет можно получить за последние 3 месяца вне зависимости от модели телефонного аппарата или тарифного плана.

MegaCom является лидером по количеству удобных услуг, которые позволяют абонентам контролировать свои расходы на мобильную связь и высокоскоростной интернет. Подробную информацию о них вы сможете узнать на сайте компании и на официальных страницах в социальных сетях: Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники.