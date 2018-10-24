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Бизнес

Лайфхак: как экономить на связи в путешествиях

Собираясь в заграничную поездку на отдых или по делам, редкий путешественник решится оставить дома свой сотовый телефон. Специалисты отдела роуминга компании MegaCom рассказывают, как существенно сэкономить на мобильной связи за рубежом и при этом не менять SIM-карту. Они уверяют: это гораздо проще, чем собрать чемодан.

Для разговорчивых абонентов MegaCom

Отлично подойдет тарифная опция «Экономный роуминг». Подключив ее, вы будете платить единую цену за входящие вызовы на самые популярные направления, в том числе в Турцию, Египет, Казахстан, Германию, Украину, Южную Корею и другие. В эти страны входящий вызов в роуминге обойдется всего в 5 сомов. Услуга действует на протяжении семи дней за фиксированную плату в размере 200 сомов.

Для активных пользователей мобильного интернета

Воспользуйтесь одним из «Интернет-пакетов в роуминге», которые годятся и для обычного интернет-серфинга, и для социальных сетей, и для работы с почтой. С этой услугой больше нет необходимости оплачивать каждый мегабайт по базовым роуминговым тарифам. Можно выбрать подходящий объем трафика в 30, 50 или 100 мегабайт, который будет доступен в течение семи дней. Стоимость пакета зависит от объема выбранного трафика. Стоит отметить, что сегодня международный LTE-роуминг от MegaCom доступен в 13 странах мира в сетях 15 операторов.

Для любителей писать сообщения

Можно подключить специальный пакет SMS 25 и отправлять короткие текстовые сообщения в роуминге по самым выгодным ценам. Кроме этого, благодаря другой уникальной услуге I’m OK есть возможность из любой точки мира отправить домой до 10 бесплатных SMS с уведомлением о текущем статусе вашего путешествия: «Я долетел, все хорошо»; «Я в роуминге, пожалуйста, пополните мой баланс» и «Перезвоните мне, я вне КР».

Что делать, если закончились деньги на телефоне

Можно воспользоваться бесплатной услугой «Пополни мой баланс в роуминге», которая позволяет отправить запрос родным и знакомым с просьбой пополнить ваш счет. Для этого необходимо набрать комбинацию *101*966YYYхххххх*сумма пополнения#.

MegaCom предлагает широкий выбор нужных опций и услуг в зависимости от направления и приоритетов каждого абонента. Подключайте подходящий для себя вариант и будьте спокойны в любой стране мира! Подробная информация на сайте компании megacom.kg.
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