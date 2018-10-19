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Бизнес

Компания MegaCom получила звание «Социально ответственный работодатель»

Сегодня, 19 октября, в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоялось торжественное мероприятие ко Дню работника социальной защиты Кыргызской Республики.

По этому случаю Социальный фонд Кыргызской Республики вручил компании MegaCom почетную грамоту «Социально ответственный работодатель».

В свою очередь генеральный директор компании Азат Базаркулов сердечно поздравил сотрудников Социального фонда КР с профессиональным праздником:

«Труд соцработника заслуживает особой благодарности, ведь в данной сфере работают искренние и неравнодушные люди, которые воспринимают свою работу как призвание всей своей жизни. Примите самые теплые поздравления и разрешите пожелать вам успехов в нелегком труде, понимания и поддержки в ваших семьях, большого личного счастья и здоровья, успехов во всех делах и начинаниях!»

Напомним, MegaCom — социально ответственная компания, которая небезразлично относится к проблемам и нуждам соотечественников. Наряду с проектами в области образования, культуры и спорта ведущий мобильный оператор в рамках корпоративной социальной ответственности на регулярной основе поддерживает социальные инициативы.
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