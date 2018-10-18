ГАС КР выразило благодарность сотрудникам компании MegaCom

Государственное агентство связи при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики выразило глубокую благодарность сотрудникам компании MegaCom за значимый вклад в организацию III Всемирных игр кочевников, которые прошли на берегу озера Иссык-Куль со 2 по 8 сентября 2018 года.

Благодаря совместным усилиям и вкладу ведущего мобильного оператора были успешно проведены работы по обеспечению бесперебойной связью участников и гостей соревнований в местах проведения спортивных мероприятий.

От имени Государственного агентства связи генеральный директор MegaCom Азат Базаркулов вручил благодарственные письма техническому директору компании Батырбеку Джумабекову и руководителю департамента развития и оптимизации сети Нурлану Курманбаеву.

Напомним, что компания MegaCom выступила генеральным спонсором III Всемирных игр кочевников и оказала всестороннюю помощь в организации этого уникального культурного события. Ведущий мобильный оператор обеспечил надежной связью ключевые мероприятия в рамках игр. Была увеличена емкость сети, произведена установка новых базовых станций, что позволило многочисленным гостям и участникам игр всегда быть на связи.

Поддержка и развитие спорта в Кыргызстане является одним из приоритетных направлений по линии спонсорства компании MegaCom. Много лет самые яркие спортивные трансляции, турниры и чемпионаты прочно ассоциируются с именем отечественного мобильного оператора страны.