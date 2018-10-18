15:52
USD 69.30
EUR 80.15
RUB 1.06
Бизнес

ГАС КР выразило благодарность сотрудникам компании MegaCom

Государственное агентство связи при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики выразило глубокую благодарность сотрудникам компании MegaCom за значимый вклад в организацию III Всемирных игр кочевников, которые прошли на берегу озера Иссык-Куль со 2 по 8 сентября 2018 года.

Благодаря совместным усилиям и вкладу ведущего мобильного оператора были успешно проведены работы по обеспечению бесперебойной связью участников и гостей соревнований в местах проведения спортивных мероприятий.

От имени Государственного агентства связи генеральный директор MegaCom Азат Базаркулов вручил благодарственные письма техническому директору компании Батырбеку Джумабекову и руководителю департамента развития и оптимизации сети Нурлану Курманбаеву.

Напомним, что компания MegaCom выступила генеральным спонсором III Всемирных игр кочевников и оказала всестороннюю помощь в организации этого уникального культурного события. Ведущий мобильный оператор обеспечил надежной связью ключевые мероприятия в рамках игр. Была увеличена емкость сети, произведена установка новых базовых станций, что позволило многочисленным гостям и участникам игр всегда быть на связи.

Поддержка и развитие спорта в Кыргызстане является одним из приоритетных направлений по линии спонсорства компании MegaCom. Много лет самые яркие спортивные трансляции, турниры и чемпионаты прочно ассоциируются с именем отечественного мобильного оператора страны.
Ссылка:
просмотров: 59
Версия для печати
Материалы по теме
ТОП-5 популярных сериалов портала Amediateka
Сотрудники MegaCom отмечены ГАС КР за высокий профессионализм
«День — Ночь» от MegaCom: подключайте интернет-пакеты и получайте бонусы
MegaCom продолжает техническое развитие сети
Путешествуйте по миру вместе с MegaChat
Почему выбирают пакеты «Элдик S/M/L» и «Элдик S/M/L + TV» от MegaCom
MegaCom занял I место в республиканском рейтинге «Рентабельность активов»
Фонд госимущества выступает за то, чтобы MegaCom работал в его составе
MegaCom наградил победителей конкурса «Твой ХАЙП»
Мобильный кошелек MegaPay: удобно, просто, безопасно
Популярные новости
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 451&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 451 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; открыл новый Центр обслуживания населения в&nbsp;Бишкеке «Газпром Кыргызстан» открыл новый Центр обслуживания населения в Бишкеке
Лайфхак для студентов. Используй Wi-Fi Beeline и&nbsp;тариф &laquo;Можно все!2.0&raquo; и&nbsp;экономь Лайфхак для студентов. Используй Wi-Fi Beeline и тариф «Можно все!2.0» и экономь
Компания aitv network запускает новый сервис&nbsp;&mdash; ОТТ-телевидение Компания aitv network запускает новый сервис — ОТТ-телевидение
Бизнес
ГАС КР&nbsp;выразило благодарность сотрудникам компании MegaCom ГАС КР выразило благодарность сотрудникам компании MegaCom
Более&nbsp;2,6 миллиона пассажиров обслужило ОАО &laquo;МАМ&raquo; за&nbsp;9&nbsp;месяцев 2018 года Более 2,6 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за 9 месяцев 2018 года
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 451&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 451 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
АО&nbsp;&laquo;БТА Банк&raquo; (Казахстан) получило рейтинг &laquo;В/B&raquo; с&nbsp;прогнозом &laquo;Стабильный&raquo; АО «БТА Банк» (Казахстан) получило рейтинг «В/B» с прогнозом «Стабильный»