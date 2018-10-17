ТОП-5 популярных сериалов портала Amediateka

Компания MegaCom совместно с онлайн-сервисом Amediateka предоставляют уникальную возможность смотреть всемирно известные сериалы прямо с экрана вашего смартфона.

В настоящее время Amediateka может предложить для своих подписчиков десятки сериалов и фильмов, общая продолжительность которых составляет более полутора тысяч часов просмотра.

MegaCom приводит ТОП-5 самых популярных сериалов на онлайн-портале:

«Игра престолов» - культовый американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р.Р.Мартина. Действие «Игры престолов» происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. В сериале одновременно действует множество персонажей и развивается несколько сюжетных линий; «Молодой Папа» - итало-испано-французский драматический телесериал Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Дайан Китон в главных ролях. Главный герой сериала - американский 47-летний кардинал Ленни Белардо, который стал одним из самых молодых в истории Папой римским. Занять этот пост ему позволили интриги опытных кардиналов, которые избрали его в качестве компромиссной фигуры; «Большая маленькая ложь» - драматический телесериал, созданный Дэвидом Э.Келли на основе одноименного романа Лианы Мориарти. Сериал состоит из семи эпизодов, режиссером которых выступил Жан-Марк Валле; «Мир Дикого Запада» - американский фантастический сериал, созданный Джонатаном Ноланом и Лизой Джой. Место действия - вымышленный футуристический парк развлечений «Мир Дикого запада», населенный андроидами; «Твин Пикс» - драматический телесериал, созданный режиссером Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом. Действие сериала происходит в вымышленном городке Твин Пикс на северо-западе штата Вашингтон рядом с канадской границей.

Абоненты MegaCom могут сами выбирать, где и когда воспользоваться сервисом: по дороге на отдых, в транспорте, в кафе в ожидании встречи или дома в компании друзей и родных.

Сервис доступен с компьютера, планшета или смартфона.

Стоимость подключения - 0 сомов, абонентская плата – 15 сомов в сутки. Чтобы получить доступ к онлайн-сервису Amediateka, необходимо набрать команду *4141#✆ и подписаться на портал.

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