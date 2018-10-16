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Бизнес

Сотрудники MegaCom отмечены ГАС КР за высокий профессионализм

Отмечая роль ведущего мобильного оператора и людей, которые каждый день вносят вклад в развитие связи в Кыргызстане, в ГАС КР высоко оценили труд и профессионализм специалистов компании MegaCom.

Так, в связи с празднованием Дня образования Национального агентства связи Кыргызской Республики состоялось торжественное награждение работников связи Почетными грамотами.

ГАС КР выразило благодарность сотрудникам компании MegaCom за плодотворное сотрудничество, добросовестную работу и внесение значимого вклада в развитие отрасли.

На торжественном награждении были отмечены следующие сотрудники компании:

- Мурзабеков Санжар Мирбекович, руководитель отдела роуминга и интерконнекта;

- Костин Александр Геннадьевич, ведущий специалист по развитию продаж в регионах отдела продаж;

- Акматов Алмаз Дуйшенбекович, старший специалист по кредитному контролю отдела внутреннего контроля;

- Гончаренко Артур Евгеньевич, ведущий инженер BSS технического отдела в городе Оше;

- Абдуманапов Гулжигит Шавкатович, инженер радиоизмерений отдела радиоизмерений и оптимизации сети в городе Оше.

Специалисты компании MegaCom ежедневно работают для того, чтобы обеспечивать жителей всей республики надежной, качественной и доступной связью.

Коллектив компании поздравляет коллег с высокой оценкой труда, желает успехов в работе и покорения новых вершин!
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