«День-Ночь» - это популярная линейка интернет-пакетов от ведущего мобильного оператора с безлимитным ночным интернетом, усовершенствованная с учётом пожеланий абонентов мега-сети. Выгодные пакеты обязательно оценят абоненты, кому необходим скоростной интернет на каждый день.

MegaCom приводит 4 причины подключить один из пакетов прямо сейчас:

1. Интернет-пакеты на любой вкус.

2. Автообновление. Теперь не нужно набирать комбинацию из цифр и подключать опцию заново, если истек срок действия либо были использованы все мегабайты по пакету. Достаточно пополнить баланс и новый пакет подключится автоматически.

3. SMS-оповещения. В рамках интернет-пакетов «День-Ночь» действуют специальные SMS-оповещения, которые вовремя предупредят о том, что мегабайты либо срок действия пакета близятся к завершению. Таким образом, абоненты MegaCom всегда смогут своевременно распорядиться активным пакетом.

4. Высокоскоростной интернет в подарок. Для удобства близких и друзей можно подключить их к интернет-пакетам «День-Ночь» со своего смартфона. Подарить выгодный пакет скоростного интернета довольно просто, набрав команду *192*n*055Ахххххх#, где n= 1, 2, 3, 4 – это номер пакета, а 055Ахххххх – номер абонента.

Используйте возможности высокоскоростного мобильного интернета от MegaCom по максимуму!