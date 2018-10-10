MegaCom продолжает техническое развитие сети

Ведущий мобильный оператор продолжает развитие сети по всей территории Кыргызстана. В сентябре этого года специалистами компании MegaCom проведены масштабные технические работы по улучшению качества связи для абонентов компании.

Благодаря запуску современной базовой станции, сетью 3G от MegaCom теперь пользуются жители сел Ананьево Иссык-Кульской области и Бель Ошской области. Высокоскоростная сеть 4G появилась в селах Ананьево Иссык-Кульской области, Комсомольское, Акматбек, им. Ленина, Кара-Ой, Советское, Талды-Булак, Озерное, им. Фрунзе, Студенческое, Дачное, Молдовановка, Алмалуу, Кызыл-Суу, Маданият и Мраморное Чуйской области.

MegaCom не забывает об усовершенствовании уже установленных базовых станций по республике. Так, дополнительное техническое оборудование было запущено в эксплуатацию и сеть 3G была улучшена в городах Балыкчи и Джалал-Абад, в селах Араван Ошской области и Кызыл-Адыр Таласской области.

В прошлом месяце также была модернизирована сеть 4G, благодаря чему мобильный интернет от отечественного мобильного оператора стал еще быстрее и качественнее для удобства активных пользователей следующих областей:

Таласская область: с. Кызыл-Адыр;

Ошская область: с. Араван;

Чуйская область: с. Военно-Антоновка, с. Арашан, с. Новопавловка, с. Ак-Джол, с. Джайылма, с. Ровное, с. Чалдыбар, с. Чолок-Арык, с. Маловодное.

Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.

MegaCom — надежный оператор связи.