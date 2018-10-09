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Бизнес

Путешествуйте по миру вместе с MegaChat

Если вы собрались в поездку за рубеж, не стоит забывать о самых важных вещах для путешествий - удобная обувь, одежда по сезону, медицинская страховка, бронь квартиры или гостиницы, билеты на поезд или самолет. Но самое главное в современных условиях – бесперебойная связь для общения с родными и близкими, где бы вы ни находились. Перед вылетом за границу обязательно подключите виртуальный номер от MegaCom, ведь так вы сможете звонить и писать сообщения своим родным, как из дома.

Все, что нужно для пользования MegaChat - это подключение к интернету.

Благодаря удобному приложению ваши близкие, друзья и коллеги могут звонить вам, как на обычный номер MegaCom, при этом не важно, в какой стране вы находитесь и SIM-картой какого оператора связи вы пользуетесь.

Также в рамках мессенджера действуют выгодные тарифы на исходящие звонки на номера мобильных операторов Кыргызстана и на стационарные телефоны.

Посоветуйте своим домочадцам тоже установить сервис от MegaCom, тогда совершать звонки между виртуальными номерами внутри MegaChat можно будет абсолютно БЕСПЛАТНО. Помимо звонков в мессенджере можно обмениваться сообщениями в чатах, отправлять фото, видео и другие файлы, а также выражать свои эмоции с помощью уникальных фирменных стикеров.

Установите MegaChat и пользуйтесь невероятными возможностями для общения в путешествиях.

Подробнее о подключении смотрите по ссылке.

MegaChat от MegaCom – ваш виртуальный номер!
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