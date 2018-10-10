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Миллиметровая точность в клиниках Acıbadem: кибернож

Кибернож используют при лечении опухолей, которые сложно прооперировать, или тех, которые невозможно вылечить при помощи классической лучевой терапии.

Что такое кибернож?

Кибернож — роботизированная радиохирургическая система, предназначенная для лечения рака в любой части тела. С помощью этой системы раковые ткани можно лечить высокими дозами облучения фокусным направленным пучком излучения. Высокоточная технология, контролируемая компьютерами, позволяет проводить облучение с сотни разных углов.

Одним словом, кибернож — это усовершенствованный линейный ускоритель, который управляется компьютером, процедура не требует хирургического вмешательства. Устройство стереотаксической радиохирургии (СРХ) применяют для лечения раковых областей в труднодоступных местах, при этом обеспечивая максимальную защиту здоровых тканей.

Какой рак может лечить кибернож?

Кибернож используется для лечения как злокачественных, так и доброкачественных опухолей в любой части тела и мозга и применяется для лечения рака легких, простаты, головы и шеи, позвоночника, поджелудочной железы, метастаз, опухолей малого размера, опухолей легкого или печени.

Этот метод теперь заменил большинство операций, выполняемых в прошлом.

Система радиотерапии кибернож применяется вместо травмирующих операций, использовавшихся в прошлом, а также в тех случаях, которые ранее считались неоперабельными.

Лечение планирует многопрофильная команда Acıbadem

Лечение безболезненное. В анестезии нет необходимости, пациенты не ощущают боли или болезненных ощущений во время лечения.

Используются водорастворимые пластиковые маски и специальные кровати, которые не причиняют неудобств и не ограничивают движения пациента во время процедуры.

При лечении киберножом не требуется стационарного пребывания пациента в клинике. Пациенты обычно возвращаются к нормальной жизни или на работу сразу после сеанса.

Киберножом можно одновременно воздействовать на множественные опухоли. Во время процедуры пациент лежит на столе, который управляется роботом и который может перемещаться в 6-ти измерениях. Пациенту не нужно задерживать дыхание или, наоборот, постоянно дышать. Система записи изображения определяет местоположение опухоли, отслеживает ее движение и при необходимости изменяет положение пациента. Компьютер получает координаты опухоли, оценивает их в реальном времени, и затем устанавливается доза облучения.

Представительство Acıbadem в Бишкеке, где можно получить консультацию и организовать лечение в Турции: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пр. Эркиндик), телефон +996312624588. www.acibadem.com.ru
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