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Бизнес

MegaCom наградил победителей конкурса «Твой ХАЙП»

Фото MegaCom. Победители конкурса «Твой ХАЙП»

В головном офисе компании MegaCom в торжественной обстановке были награждены финалисты и победители творческого конкурса «Твой ХАЙП».

Представители мобильного оператора связи поблагодарили участников за активность, креативные идеи и нестандартный подход к выполнению основного условия конкурса – снять видео и рассказать, что значит для автора слово «хайп». По результатам голосования победителем стал Сергей Купавский. За его видеоролик было отдано 430 голосов. Ему вручили главный приз – горный велосипед Cube Attention.   

MegaCom
Фото MegaCom. Сергей Купавский, победитель конкурса

«Я являюсь абонентом MegaCom более 10 лет. И это вдвойне приятно получить такой замечательный подарок от родного мобильного оператора. В своем ролике я совершаю трюки и прыжки на велосипеде в горах. Меня спрашивали: «Зачем тебе еще один велосипед? Не многовато ли?» Раскрою секрет – у меня его не было, для съемок я попросил у друга. Теперь у меня есть свой собственный крутой велосипед, спасибо любимой компании», - поделился Сергей Купавский, победитель конкурса.

Остальные финалисты конкурса были отмечены приятными презентами в виде фирменной сувенирной продукции от MegaCom. Также в качестве презента участники выбрали номера категории "Золото" и получили полугодовую подписку на пакет «М» тарифа «ХАЙП».

«Я узнала о конкурсе из социальных сетей, но идеи для видео не было никакой. Как-то я шла по улице и увидела, как люди прыгали с «тарзанки» с большой высоты. Тогда и возникла мысль – почему бы не совместить приятное с полезным: поучаствовать в конкурсе и побороть свой страх. Прыгнула я с крыши высотой 44 метра. Я смогла преодолеть эту фобию, можно сказать, благодаря конкурсу от MegaCom», - отметила Оксана Сухно, автор самого экстремального видеоролика.

MegaCom
Фото MegaCom. Жолболду Калмаматов, финалист конкурса

«Считаю, что MegaCom, организовав этот конкурс, заявил о себе, как о продвинутой и современной компании. Мне кажется, что MegaCom отличился и тем, что этот конкурс был максимально приближен к простым людям, далеким от творчества. Ведь в нем могли поучаствовать абсолютно все желающие», - поделился Жолболду Калмаматов, автор видеоролика, который вошел в тройку лучших работ.

После торжественного вручения подарков была сделана общая фотография на память. Представители сотового оператора выразили надежду, что собравшиеся будут и впредь активно участвовать в многочисленных конкурсах и акциях с ценными призами от MegaCom. Узнать о них можно на официальных страницах компании в социальных сетях Facebook, InstagramVKОдноклассники
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