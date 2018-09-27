Выиграй словарь Юдахина в конкурсе от MegaCom

Ко Дню государственного языка, который в Кыргызстане отмечается ежегодно 23 сентября, MegaCom запустил лингвистический конкурс на официальных страницах в Facebook и Twitter. Главный приз — объемные кыргызско-русский и русско-кыргызский словари Константина Юдахина.

Условия конкурса просты:

быть подписчиком страницы MegaCom;

оставить в комментариях четверостишие собственного сочинения на государственном языке и выразить в нем свою любовь к кыргызскому языку.

Победителя определят 28 сентября с помощью генератора на сайте random.org.

С более подробными правилами участия можно ознакомиться по ссылке: https://www.megacom.kg/pages/rules-of-participation?locale=kg.

Отечественный мобильный оператор на постоянной основе оказывает поддержку и содействие в развитии национальных ценностей, языка и культуры. MegaCom выступил генеральным спонсором переиздания кыргызско-русского и русско-кыргызского словарей, составителем которых является выдающийся тюрколог-лексикограф профессор Константин Юдахин.