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Бизнес

Выиграй словарь Юдахина в конкурсе от MegaCom

Ко Дню государственного языка, который в Кыргызстане отмечается ежегодно 23 сентября, MegaCom запустил лингвистический конкурс на официальных страницах в Facebook и Twitter. Главный приз —  объемные кыргызско-русский и русско-кыргызский словари Константина Юдахина. 

Условия конкурса просты:

  • быть подписчиком страницы MegaCom;
  • оставить в комментариях четверостишие собственного сочинения на государственном языке и выразить в нем свою любовь к кыргызскому языку.

Победителя определят 28 сентября с помощью генератора на сайте random.org. 

С более подробными правилами участия можно ознакомиться по ссылке: https://www.megacom.kg/pages/rules-of-participation?locale=kg.  

Отечественный мобильный оператор на постоянной основе оказывает поддержку и содействие в развитии национальных ценностей, языка и культуры. MegaCom выступил генеральным спонсором переиздания кыргызско-русского и русско-кыргызского словарей, составителем которых является выдающийся тюрколог-лексикограф профессор Константин Юдахин. 
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