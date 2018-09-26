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Бизнес

Более 100 новых услуг доступны в терминалах MegaCom

Теперь список услуг, которые можно оплатить с помощью фирменных терминалов MegaCom, пополнен на более чем 100 новых сервисов!

Это более 20-ти коммунальных услуг, шесть служб такси, несколько центров обслуживания домофонов, оплата детских садов, страховых взносов в соцфонд, справок МВД по штрих-коду документа и многое другое.

К примеру, теперь жители города Оша могут воспользоваться возможностью моментальной оплаты услуг муниципальных предприятий «Ош-Тазалык», «Ош-водоканал» и «Ош-Теплоснабжение», а желающие разместить рекламу на просторах популярной социальной сети «ВКонтакте» легко и просто могут оплатить размещение своих объявлений.

И для этого не нужно искать кассу и стоять в длинных очередях.

Платежные аппараты MegaCom можно легко найти в самых многолюдных местах по фирменным цветам компании.

Необходимо лишь ввести реквизиты, внести необходимую сумму и получить квитанцию. Адресаты получат платеж моментально.

Терминалы мобильного оператора связи принимают оплату в общей сложности за более чем 300 услуг.

А абоненты MegaCom могут еще и без комиссии пополнить баланс мобильного телефона и кошелька MegaPay.

Адреса ближайших точек с бесплатным пополнением баланса можно узнать на официальном сайте MegaCom.
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