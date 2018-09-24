19:21
USD 68.90
EUR 80.95
RUB 1.04
Бизнес

Определен победитель конкурса «Твой ХАЙП» от MegaCom!

Компания MegaCom подвела итоги творческого конкурса «Твой ХАЙП»! По результатам открытого голосования победителем признан Сергей Купавский (@kypavskii), за видеоролик которого было отдано 430 голосов. Он стал обладателем главного приза – горного велосипеда Cube Attention!

Напомним, принять участие в конкурсе мог каждый желающий. Для этого необходимо было снять видео в формате MP4, AVI, MOV и рассказать, что для автора значит слово «хайп». Из большого количества заявок жюри отобрало 7 лучших работ, которые были размещены на сайте megacom.kg для голосования.

Для Сергея Купавского хайп – это крутое времяпрепровождение, когда он совершает суперскоростные спуски с горы с прыжками и виражами на велосипеде. Риск упасть и повредиться для автора видео ничто по сравнению с мощным зарядом адреналина, который дарит такое экстремальное увлечение. Теперь делать свои трюки Сергей может на новеньком горном байке! Всем финалистам конкурса будут вручены приятные презенты в виде фирменной сувенирной продукции, БЕСПЛАТНЫЕ номера категории «Золото» и полугодовая подписка на пакет «М» тарифа «ХАЙП».

Компания MegaCom поздравляет победителя и выражает благодарность участникам за проявленный интерес, активность и креативные идеи!

Подпишитесь на страницы компании в социальных сетях Facebook, Instagram, VK, Одноклассники и узнавайте первыми о других конкурсах и акциях с ценными призами от MegaCom. 
Ссылка:
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Днем государственного языка
Прямые трансляции матчей Лиги чемпионов с MegaiTV
Технология 4G LTE от MegaCom доступна еще в 30 селах
Сотрудники MegaCom навели порядок в Карагачевой роще
Получите бесплатные билеты на концерты Шахзоды в Оше и Джалал-Абаде
Выбирайте удобный способ связи с MegaCom
Выгодный роуминг от MegaCom в Таиланде, Панаме и на Филиппинах
Проголосуй за победителя конкурса «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom
Бесплатный Wi-Fi от MegaCom доступен всем
MegaCom открыл новый фирменный салон в Ат-Башы
Популярные новости
ОПГ издевается над милиционерами, обвиняя их&nbsp;в&nbsp;пытках ОПГ издевается над милиционерами, обвиняя их в пытках
Скандальный эритропоэтин убивает гемодиализных пациентов. Правда или миф? Скандальный эритропоэтин убивает гемодиализных пациентов. Правда или миф?
ОАО &laquo;МАМ&raquo; провело тематическое мероприятие &laquo;Эне тилим&nbsp;&mdash; эне сүтүм&raquo; ОАО «МАМ» провело тематическое мероприятие «Эне тилим — эне сүтүм»
Beeline отпразднует свое 20-летие на&nbsp;юге Кыргызстана Beeline отпразднует свое 20-летие на юге Кыргызстана
Бизнес
Определен победитель конкурса &laquo;Твой ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom! Определен победитель конкурса «Твой ХАЙП» от MegaCom!
КЭШБЭК возвратит ваши деньги при покупке смартфонов КЭШБЭК возвратит ваши деньги при покупке смартфонов
Beeline отпразднует свое 20-летие на&nbsp;юге Кыргызстана Beeline отпразднует свое 20-летие на юге Кыргызстана
ОАО &laquo;МАМ&raquo; провело тематическое мероприятие &laquo;Эне тилим&nbsp;&mdash; эне сүтүм&raquo; ОАО «МАМ» провело тематическое мероприятие «Эне тилим — эне сүтүм»