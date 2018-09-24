Определен победитель конкурса «Твой ХАЙП» от MegaCom!

Компания MegaCom подвела итоги творческого конкурса «Твой ХАЙП»! По результатам открытого голосования победителем признан Сергей Купавский (@kypavskii), за видеоролик которого было отдано 430 голосов. Он стал обладателем главного приза – горного велосипеда Cube Attention!

Напомним, принять участие в конкурсе мог каждый желающий. Для этого необходимо было снять видео в формате MP4, AVI, MOV и рассказать, что для автора значит слово «хайп». Из большого количества заявок жюри отобрало 7 лучших работ, которые были размещены на сайте megacom.kg для голосования.

Для Сергея Купавского хайп – это крутое времяпрепровождение, когда он совершает суперскоростные спуски с горы с прыжками и виражами на велосипеде. Риск упасть и повредиться для автора видео ничто по сравнению с мощным зарядом адреналина, который дарит такое экстремальное увлечение. Теперь делать свои трюки Сергей может на новеньком горном байке! Всем финалистам конкурса будут вручены приятные презенты в виде фирменной сувенирной продукции, БЕСПЛАТНЫЕ номера категории «Золото» и полугодовая подписка на пакет «М» тарифа «ХАЙП».

Компания MegaCom поздравляет победителя и выражает благодарность участникам за проявленный интерес, активность и креативные идеи!

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