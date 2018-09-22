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Бизнес

MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Днем государственного языка

Компания MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Днем государственного языка, который ежегодно отмечается в Кыргызстане 23 сентября в честь принятия в этот день в 1989 году закона «О государственном языке Киргизской ССР». 

Отечественный мобильный оператор на постоянной основе оказывает поддержку и содействие развитию национальных ценностей, языка и культуры. Среди проектов, поддержанных и реализуемых MegaCom в этом направлении:

  • Переиздание кыргызско-русского и русско-кыргызского словарей, составителем которых является выдающийся тюрколог-лексикограф, профессор Константин Юдахин. MegaCom выступил генеральным спонсором.
  • Выпуск сборника кыргызских народных песен «Кыргыздын элдик ырлары».
  • Выпуск методического пособия «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» для 7-9 классов, которое полностью переведено на кыргызский язык и передано в школы.
  • Оказание поддержки конкурсу среди преподавателей школ на лучшую методическую разработку по преподаванию кыргызского языка совместно с Национальной комиссией по государственному языку при президенте КР.  
  • Создание собственного первого мультсериала «Приключения Акылбека и Билимбека» с элементами 3D-графики. 11 серий на кыргызском и русском языках посвящены телекоммуникациям, новым технологиям, Интернету и мобильной связи.

Внутренние процессы в компании также нацелены на развитие государственного языка. Так, официальный сайт megacom.kg по умолчанию открывается на государственном языке, а для сотрудников компании проводятся специальные тренинги по обогащению лексикона в целях популяризации языка. 
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