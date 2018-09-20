17:57
USD 69.25
EUR 81.03
RUB 1.03
Бизнес

Прямые трансляции матчей Лиги чемпионов с MegaiTV

Спасительный пенальти, самый молодой тренер и удаление с поля самого Роналду. Будьте в курсе всех новостей самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов и болейте за любимые команды в режиме реального времени прямо с экрана своего мобильного телефона в любом удобном месте благодаря уникальному сервису MegaiTV от MegaCom.

Подключайте тарифный план «Элдик S/M/L + TV», в рамках которого сервис MegaiTV предоставляется бесплатно! Кроме этого, выбрав один из пакетов «Элдик S/M/L + TV», вы также получите внушительные объемы дневного Интернета, ночной БЕЗЛИМИТ и бесплатные минуты внутри и вне сети. Просмотр MegaiTV не расходует оплачиваемый абонентом интернет-трафик.

В удобном приложении следить за игрой своих фаворитов и узнавать интересные новости об игроках и клубах можно на канале ОТРК Спорт. А скрасить ожидание матча можно просмотром другого контента: развлекательных передач, шоу, фильмов, концертов. Ведь, установив MegaiTV, вы получите в свое распоряжение до 140 рейтинговых телеканалов в цифровом качестве. Трансляцию в рамках услуги осуществляет компания «Акнет».

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте megacom.kg.  
Ссылка:
просмотров: 184
Версия для печати
Материалы по теме
Технология 4G LTE от MegaCom доступна еще в 30 селах
Сотрудники MegaCom навели порядок в Карагачевой роще
Получите бесплатные билеты на концерты Шахзоды в Оше и Джалал-Абаде
Выбирайте удобный способ связи с MegaCom
Выгодный роуминг от MegaCom в Таиланде, Панаме и на Филиппинах
Проголосуй за победителя конкурса «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom
Бесплатный Wi-Fi от MegaCom доступен всем
MegaCom открыл новый фирменный салон в Ат-Башы
Топ самых популярных стран среди абонентов MegaCom
Пять причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom
Популярные новости
Эмир Чукуев о&nbsp;причинах и&nbsp;подробностях покупки акций компании &laquo;Манас менеджмент&raquo; Эмир Чукуев о причинах и подробностях покупки акций компании «Манас менеджмент»
ОПГ издевается над милиционерами, обвиняя их&nbsp;в&nbsp;пытках ОПГ издевается над милиционерами, обвиняя их в пытках
Скандальный эритропоэтин убивает гемодиализных пациентов. Правда или миф? Скандальный эритропоэтин убивает гемодиализных пациентов. Правда или миф?
&laquo;Газпромнефть&raquo; вручила подарки победителям&nbsp;II этапа акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; «Газпромнефть» вручила подарки победителям II этапа акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!»
Бизнес
Прямые трансляции матчей Лиги чемпионов с&nbsp;MegaiTV Прямые трансляции матчей Лиги чемпионов с MegaiTV
&laquo;Бакай Банк&raquo; наградил победителей второго этапа акции &laquo;Год подарков&raquo; «Бакай Банк» наградил победителей второго этапа акции «Год подарков»
Электронный кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; теперь доступен абонентам Beeline и&nbsp;MegaCom! Электронный кошелек «О!Деньги» теперь доступен абонентам Beeline и MegaCom!
&laquo;Бакай Банк&raquo; продолжит поддержку проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; в&nbsp;регионах «Бакай Банк» продолжит поддержку проекта «Я инвестирую в Кыргызстан» в регионах