Прямые трансляции матчей Лиги чемпионов с MegaiTV

Спасительный пенальти, самый молодой тренер и удаление с поля самого Роналду. Будьте в курсе всех новостей самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов и болейте за любимые команды в режиме реального времени прямо с экрана своего мобильного телефона в любом удобном месте благодаря уникальному сервису MegaiTV от MegaCom.

Подключайте тарифный план «Элдик S/M/L + TV», в рамках которого сервис MegaiTV предоставляется бесплатно! Кроме этого, выбрав один из пакетов «Элдик S/M/L + TV», вы также получите внушительные объемы дневного Интернета, ночной БЕЗЛИМИТ и бесплатные минуты внутри и вне сети. Просмотр MegaiTV не расходует оплачиваемый абонентом интернет-трафик.

В удобном приложении следить за игрой своих фаворитов и узнавать интересные новости об игроках и клубах можно на канале ОТРК Спорт. А скрасить ожидание матча можно просмотром другого контента: развлекательных передач, шоу, фильмов, концертов. Ведь, установив MegaiTV, вы получите в свое распоряжение до 140 рейтинговых телеканалов в цифровом качестве. Трансляцию в рамках услуги осуществляет компания «Акнет».

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте megacom.kg.