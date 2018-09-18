Технология 4G LTE от MegaCom доступна еще в 30 селах

Компания MegaCom продолжает активно развивать сети LTE на всей территории Кыргызстана и увеличивать количество базовых станций стандарта 4G, в том числе и в самых отдаленных поселках.

Благодаря запуску новых базовых станций за прошлый месяц сеть четвертого поколения появилась в 30 селах. Теперь оценить высокое качество и скорость мобильного 4G-интернета могут жители следующих населенных пунктов:

села Хун Чи Чуйской области;

сел Ошской области: Кыргызстан, Арек, Орке, Кен-Сай, Тынчтык, Савай-Арык, Кечкен-Джар, Курбан-Кара, Кызыл-Шарк, Андижан-Махалла, Кенджекул, Барак, Жылкелди, Кызыл-Мехнат, Монок, Каарман, Маданият (Жоошский айыльный округ), Учкун (Мадынский айыльный округ), Нойгут, Бель-Кыштак, Джаны-Кыштак, Коммунист, Кызыл-Байрак, Керме-Тоо, Арал и Фрунзе;

сел Джалал-Абадской области: Масадан и Ырыс;

а также двух сел Таласской области: Кайнар и Кек-Сай.

Также по итогам технических работ было улучшено покрытие сети 4G в городах Чолпон-Ате, Балыкчи и в селах Ак-Кудук Чуйской области, Кара-Ой Иссык-Кульской области, Жапалак, Кенджекул, Таджик-Махалла, Кашгар-Кыштак, Кун-Элек, Мурдаш, Согонду, в селе им.Чапаева Ошской области и в селе Тотия Джалал-Абадской области.

Кроме этого, специалисты компании MegaCom продолжают работать над усовершенствованием покрытия сетей стандарта 2G и 3G.

Существенное улучшение качества голосового сигнала теперь могут почувствовать жители порядка 20 населенных пунктов, в том числе и таких густонаселенных городов, как Ош и Чолпон-Ата.

Технология третьего поколения запущена в 25 селах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской и Иссык-Кульской областей.

Всю территорию покрытия сети можно посмотреть на интерактивной карте покрытия сети в режиме онлайн, где также можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций и оперативно получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.