Сотрудники MegaCom навели порядок в Карагачевой роще

Коллектив компании MegaCom принял активное участие в масштабном субботнике в рамках республиканской акции по очистке страны от стихийного скопления мусора в день Всемирной чистоты, который стартовал 15 сентября во многих странах мира, в том числе и в Кыргызстане.

Сотрудники и руководители технической, финансовой дирекций, а также самого многочисленного отдела компании, Службы поддержки клиентов, очистили от мусора и засохших веток популярное среди горожан место отдыха — Карагачевую рощу.

Стоит отметить, что в Карагачевой роще большой и дружный коллектив мобильного оператора связи наводит порядок не в первый раз. В прошлый раз с убранной территории общей площадью 1,5 гектара были вывезены четыре грузовика с собранными отходами и три грузовика с засохшими ветками.

Для компании MegaCom ежегодное участие в общегородских субботниках уже давно стало доброй традицией.