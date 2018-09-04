Интеллектуальные решения и дизайнерские ноу-хау представила компания LG Electronics (LG) на выставке IFA 2018 в Берлине. Среди последних разработок бытовой техники от мирового лидера потребительской электроники – интеллектуальный холодильник InstaViewThinQ, первый в индустрии холодильник с гарантией 20 лет на работу внутреннего компрессора с системой LG Centum, и стиральная машина с двумя барабанами LG TwinWash с подключением к Wi-Fi.

Умный холодильник InstaViewThinQ занимает центральное место зоны ThinQ Gourmet с кулинарной тематикой. Здесь посетители могут из первых рук испытать передовые возможности холодильника в подборе рецептов и мгновенной настройке режима приготовления в подключенной печи и других кухонных приборах. Искусственный интеллект и 29-дюймовая уникальная сенсорная панель, которая становится прозрачной, если по ней постучать, позволяют холодильнику стать не просто бытовым прибором на кухне, а настоящим техническим прорывом, меняющим способ взаимодействия с техникой.

К примеру, потребитель может удаленно проверить наличие и срок годности продуктов через специальную внутреннюю камеру в холодильнике.

Кроме уже ставшей известной модели холодильников InstaView Door-in-Door, LG Electronics презентовала модель с нижней морозильной камерой. Инновационный холодильник с нижней морозильной камерой выделяется на фоне конкурентов за счет лидирующего на рынке уровня энергоэффективности, а также прочности и множества функций для повышенного удобства.

Холодильник стал первым в индустрии с гарантией 20 лет на работу внутреннего компрессора.

Благодаря системе Centum, он станет естественным выбором для тех потребителей, кто ищет холодильник с продвинутой эффективностью, способный пройти испытание временем. Мощь холодильника заключается в инверторном линейном компрессоре LG , который на 32 процента энергоэффективнее обычных компрессоров. Это и ряд других функций, повышающих эффективность, объединены в холодильнике с нижней морозильной камерой для снижения потребления энергии, благодаря чему он расходует на 40 процентов меньше энергии по сравнению с другими моделями с рейтингом А, поэтому экономить на счетах за электричество станет легче, чем когда-либо.

Тщательное тестирование продукта показало, что холодильник LG с инверторным линейным компрессором и системой Centum изнашивается от ежедневного использования заметно меньше, и определило средний срок службы основных технологий холодильника в 20 лет, что значительно превышает показатели конкурентов. Холодильник с нижней морозильной камерой и системой Centum может похвастаться восхитительным черным матовым покрытием или покрытием из нержавеющей стали.

На мировом шоу инноваций в Берлине LG Electronics также продемонстрировала стиральные машины с двумя барабанами LG TWINWash. Основное и мини отделения могут использоваться параллельно или независимо друг от друга. Благодаря этому пользователи могут загружать в машину белье, требующее раздельной стирки — цветное и белое, требующее обычной и деликатной стирки, большие и маленькие партии, а также вещи детей и взрослых.