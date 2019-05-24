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Бизнес

Инверторный привод LG — эффективный, мощный, бесшумный

Технологии LG безупречны внутри и совершенны снаружи.

Потребители во всем мире при выборе техники для своего дома на первое место ставят энергоэффективность. LG Electronics уже давно является мировым лидером в индустрии бытовой техники, в частности, благодаря своим функциональным, удобным и надежным продуктам, которые потребляют меньше электроэнергии. Гордость компании — собственная разработка — инверторный привод LG.

Во время недавнего путешествия по Южной Корее участники пресс-тура посетили инновационный музей LG Inspiration Gallery в Чангвоне, где была представлена вся любимая нами бытовая техника в разрезе.

Холодильники LG используют эффективный привод инверторного линейного компрессора Inverter Linear Compressor. Он позволяет хранить продукты при постоянной температуре, поддерживать нужное количество холодного воздуха и увеличивать энергетическую эффективность, при этом снижая уровень шума.

Стиральные машины LG, оснащенные прямым инверторным приводом Inverter Direct Drive Motor LG, признаны одними из самых долговечных. Этот революционный привод является основой технологии 6 Motion Direct Drive — комбинации из шести различных движений, которые в совокупности обеспечивают ряд специальных циклов стирки. В этом году на рынок Казахстана поступят первые в мире стиральные машины с системой искусственного интеллекта и прямым приводом нового поколения — AI DD.

Оснащенные инверторным приводом Smart Inverter Motor беспроводные пылесосы LG CordZero гарантированно имеют более длительный срок службы, обеспечивая эффективную очистку, а также долговечную износоустойчивость. Кондиционеры с инверторным двигателем LG Inverter V обеспечивают пользователей более высоким качеством воздуха в доме, одновременно уменьшая счета за электричество и шум от их работы.

Инверторные двигатели, которыми оснащены стиральные машины, холодильники, пылесосы и кондиционеры компании LG, поставляются с гарантией на 10 лет.
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