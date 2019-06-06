«Умные» инновации от LG. Путешествие на родину передовых технологий

Качество, функциональность, экономичность и, конечно, цена – при выборе бытовой техники мы в первую очередь обращаем внимание на эти показатели. К этим «плюсам» компания LG Electronics добавляет еще инновационные технологии и дизайн. В штаб-квартире LG в Сеуле — LG Home Appliances & Air Solution Company — подразделении, которое занимается производством бытовой техники всех направлений, журналисты и блогеры из Центральной Азии познакомились с новинками и самыми современными технологиями.

Знакомство с Южной Кореей началось в самом атмосферном месте Сеула — гостевом доме Moon Guest House. Журналистам и блогерам рассказали о традициях страны, а также дали возможность поучаствовать в чайной церемонии и примерить традиционные наряды. Интересными стали посещение Дворца Кенбоккун, самого красивого из «Пяти больших дворцов» Южной Кореи, и дегустация корейской храмовой кухни.

Фото LG Electronics. Динара Сатжан и Бейбит Алибеков в Moon Guest House

В головном офисе LG Electronics участники пресс-тура пообщались с руководителями подразделений, а также топ-менеджерами LG Home Appliances & Air Solution Company. В планах компании — дальнейшее расширение интеллектуальных функций всей бытовой техники для внедрения в единую экосистему «умных» домов.

В 2018 году суммарный объем продаж продукции LG Home Appliances & Air Solution составил $17,17 миллиарда и составляет 32 процента от общего объема продаж LG Electronics за год.

—

Журналисты также посетили LG Best Shopсеть магазинов с товарами бренда, в которых представлена вся техника компании. Одна из интересных новинок LG – паровая система по уходу за одеждой LG Styler, которая может заменить утюг, паровую станцию, отпариватель и даже услуги химчистки. Поток горячего влажного воздуха в комбинации с подвижными плечиками расправляет легкие неровности, высушивает одежду, убирает пыль, а самое главное – уничтожает посторонние запахи, патогенные микроорганизмы и аллергены.

Читайте по теме Новый стиль жизни с микроволновой печью LG NeoChef

Ключевой особенностью микроволновой печи NeoChef стало антибактериальное и легко очищающееся покрытие. Это инверторная печь, поэтому приготовление блюд происходит очень равномерно и быстрее, чем в других микроволновках. Еще одно полезное решение — подставка под поворотным столом имеет 6 вращающихся опор, поэтому на нее можно ставить продукты массой до 2 килограммов. В компании уверяют, что LG NeoChef может заменить духовку-гриль и даже жарку на углях. К слову, недавно была выпущена кулинарная книга с рецептами, которую дарят каждому покупателю LG NeoChef.

Для настоящих эстетов и поклонников техники LG Electronics компания предлагает ультрапремиальную линейку продуктов LG SIGNATURE. Эта бытовая техника совмещает лаконичный дизайн, эксклюзивность, удобство и, конечно, все технологические достижения LG для идеального дома.

«Над каждым продуктом LG SIGNATURE работали лучшие специалисты, доводя до совершенства каждую деталь», — уточняет представитель компании.

Ультрапремиальный бренд включает в себя стиральную машину TwinWash с двумя барабанами для одновременного запуска двух циклов стирки, холодильник InstaView Door-in-Door с автоматическим открыванием двери, климатический комплекс и тончайший телевизор в дизайн-формате «изображение на стене» LG SIGNATURE OLED TV серии W.

Фото LG Electronics. Бейбит Алибеков

От зубной пасты до современной техники

История компании LG началась в 1947 году: 5 января корейский бизнесмен Ку Ин Хой создал компанию Lak Chemical Co по производству зубных щеток и зубной пасты под торговой маркой Lucky. Постепенно компания расширила свой ассортимент и стала производить косметические средства, бытовую химию и химические материалы.

Новый этап в развитии Lak Chemical Co начался в 1958 году. 1 октября была создана компания GoldStar, которая уже в 1959 году представила первый транзисторный радиоприемник на рынке Кореи. Дальше больше… В 1960 году вышел электрический вентилятор, в 1965 году — холодильник, в 1966 году — черно-белый телевизор, в 1968 году — стиральная машина, в 1969 году — кондиционер, в 1970 году — автоматический стационарный телефон, в 1973 году — первый корейский кассетный проигрыватель-магнитофон. Уже в 1974 году произошел ребрендинг и появилась Lucky Chemical Ind, а сама корпорация, включавшая в себя дочерние компании, в том числе и GoldStar, стала называться Lucky Group. Корпорация расширялась, развивалась и инвестировала в новые технологии. Так, в 1975 году в городе Гуми открылся завод по производству цветных телевизоров.

С 1980 года компания начала активно осваивать международный рынок и открывать новые производства. В 1982 году запущено предприятие по производству телевизоров в Алабаме, в 1986 году в Германии завод по выпуску видеомагнитофонов, затем появились производственные мощности в Египте, Великобритании, Индонезии и т. д.

Еще одним важным периодом в развитии компании стал 1995 год. Именно тогда руководством было принято решение о реструктуризации. Lucky Group, GoldStar и еще около 50 предприятий объединили под общим брендом LG, а компания GoldStar стала LG Electronics. За свою 61-летнюю историю LG первой выпустила телевизор, кондиционер и стиральную машину в Южной Корее, а в 2014 году компания выпустила первый в мире OLED-телевизор 4K.

Головной офис LG Electronics находится в Сеуле. В 125 филиалах по всему миру работает более 70 тысяч человек.

Фото LG Electronics. Динара Сатжан

В LG SIGNATURE внедрены очень удобные инновационные решения. К примеру, круглый сенсорный интерфейс стиральной машины TwinWash встроен в дверцу из закаленного стекла. Специальная функция стирки паром TrueSteam эффективно удаляет аллергены с любых типов тканей. Благодаря регулярной подаче пара в барабане поддерживается постоянная температура на уровне 50-60˚С, это позволяет уничтожить до 99 процентов всех известных аллергенов, включая шерсть животных и пыльцу растений. Весь процесс стирки занимает 20 минут.

OLED TV серии W является телевизором с самым тонким экраном в мире — 2,57 мм, он может крепиться к стене специальными магнитами. В холодильнике Door-in-Door дверь дополнительного отсека сделана из стекла с зеркальной поверхностью. Если по стеклу постучать дважды, то в камере включается свет и становится видно содержимое полок. А для экономии энергии в двойных дверях холодильника расположены полки для тех продуктов, которыми мы пользуемся чаще всего.

Климатический комплекс LG SIGNATURE очищает, увлажняет и ионизирует воздух в помещении, а также проводит детальный анализ его состава.

Фото LG Electronics. Назыма Гадильбек

Управлять линейкой LG SIGNATURE можно через специальное приложение LG SmartThinQ, объединив технику в систему для «умного» дома.

Забегая вперед, расскажем, что потребителей ждет еще много интересных решений – например, революционная линейка «умных» стиральных машин 2019 года, с системой искусственного интеллекта и прямым приводом нового поколения AI DD. Благодаря усовершенствованной технологии TurboWash360 цикл стирки длится всего 39 минут, экономя при этом целых 20 минут, соответственно, уменьшается расход электроэнергии и воды. При этом даже самое деликатное белье не потеряет своего качества, так как стиральная машина сама точно определяет тип и вес ткани и стирает в наиболее подходящем режиме.

«Компания LG Electronics Home Appliances & Air Solution в ближайшее время представит на казахстанском рынке новую линейку стиральных машин с искуственным интеллектом. Благодаря прямому приводу нового поколения мы снизили уровень шума и вибрации и увеличили размер внутреннего барабана, сохранив при этом размеры стиральных машин. Уверен, покупатели высоко оценят нашу новинку», — отметил Сунмин Пак, глава департамента продаж и маркетинга по стиральным машинам в странах СНГ компании LG Electronics Home Appliances & Air Solution.

Стиральная машина LG TwinWash получила сертификат BAF (Британский фонд по борьбе с астмой) — это значит, что она действительно рекомендована для людей, страдающих от аллергии или астмы, а также для стирки детских вещей.

Фото LG Electronics. Алишер Еликбаев

Еще в ноябре 2014 года LG установила мировой рекорд на рынке, продавая одну стиральную машину каждые 8 секунд в более 160 странах. Об этом участники пресс-тура узнали на территории высокотехнологичного завода компании в городе Чангвон. Журналисты и блогеры увидели процесс изготовления и сборки техники. Свою продукцию предприятие экспортирует в 170 стран мира. Приведем несколько интересных фактов – за 1 день с производственной линии завода по выпуску стиральных машин выходит 2,5 тысячи товаров, за один час собирают 300 единиц техники, а раз в 10 секунд – выходит готовая стиральная машина. При этом на предприятии выявляют всего 0,5 процента производственного брака. Таких заводов в мире 12. На сбор одного холодильника уходит немного больше времени – 2 часа 30 минут, однако один раз в 16 секунд с производственной линии выходит готовый холодильник. При этом на одной линии собирают сразу две модели. За день на линии выпускают около 2 тысяч товаров.

Участники пресс-тура познакомились с традициями Южной Кореи и совершили интересное путешествие в мир современных технологий вместе с LG Electronics, а главное — увидели «закулисье» огромной корпорации, которая каждый день проводит под девизом Life’s Good!

Фото LG Electronics. Штаб-квартира LG Electronics в Сеуле

Kapital.kz