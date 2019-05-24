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Бизнес

Новый стиль жизни с микроволновой печью LG NeoChef

Эффект жарки на углях, антибактериальное покрытие и легкая очистка после приготовления.

Премиальная микроволновая печь LG NeoChef от LG Electronics — это непревзойденный дизайн и очарование минимализма. Стильная, удобная, занимает немного места на кухне. При этом обладает вместительными объемами, технологией «умный инвертор» и высокой мощностью в 1 000 Вт.

Знаете ли вы, что микроволновая печь убивает микробы, возвращает аромат старым специям и дает вторую жизнь черствому хлебу?

Специальное антибактериальное легкоочищаемое внутреннее покрытие EasyClean препятствует распространению бактерий и устойчиво к механическим повреждениям и впитыванию жира, благодаря чему частички пищи не прилипают к стенкам печи и легко очищаются.

Разморозить и подогреть — это далеко не все функции микроволновой печи LG NeoChef.

LG NeoChef может заменить духовку-гриль и даже жарку на углях!

Нагревательный элемент из углеродного волокна обеспечивает высокую степень поглощения тепла, как при жарке на углях, что способствует равномерному и быстрому приготовлению здоровой пищи.

И еще одно важное преимущество LG NeoChef — держатель поворотного стола имеет шесть опор (колесики), а не три, как во многих других печах. Поэтому сам стол устойчивее, не соскочит с держателя, даже если поставить что-то на край. Выше и его «грузоподъемность» — до 2 килограммов.

Процесс готовки в рабочей камере можно наблюдать благодаря энергосберегающей LED-подсветке, которая к тому же ярче и долговечнее обычной лампы.

Думаете, микроволновка способна приготовить только маффины в чашках? Вместе с LG NeoChef вы сможете порадовать близких множеством оригинальных и вкусных блюд. Функции запекания, обжаривания, поддержания заданной температуры и приготовления йогурта теперь доступны в одном устройстве.

Легкие и «вкусные» видеорецепты вы можете найти на YouTube-канале LG Electronics.

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