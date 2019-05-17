Инновационные холодильники LG меняют представление о хранении продуктов

Большая вместительность, умные характеристики и премиальный стиль

Компания LG Electronics (LG), один из мировых лидеров в области бытовой техники, пригласила журналистов и блогеров из Средней Азии в Южную Корею, где участники пресс-тура стали свидетелями увлекательного процесса производства новой линейки холодильников — от идеи до превосходного воплощения.

Холодильники LG оснащены фирменной технологией компании — инверторным линейным компрессором, который помогает пользователям экономить до 32 процентов электроэнергии, предоставляя оптимальное охлаждение, производительность и надежность.

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В Кыргызстане в начале июня поступит в продажу новая линейка холодильников с нижней морозильной камерой LG V+ с инновационной системой NatureFRESH™, которая обеспечивает непревзойденную природную свежесть, сохраняя первозданный цвет, текстуру, вкус и запах продуктов, удовлетворяя пять основных чувств человека.

А технология Door Cooling+™ подает мощный воздушный поток из верхней части холодильника, создавая прохладную завесу для уменьшения перепада температур между дверью и внутренним пространством холодильной камеры, сохраняя свежесть и пользу каждого продукта еще дольше!

Специальное отделение Fresh Balancer™ обеспечивает идеальный уровень влажности, в то время как Fresh Converter™ представляет три температурных режима для каждого вида продуктов: мяса, рыбы и овощей.

Технология SmartThinQ™ позволяет пользователям удаленно управлять LG V+ с помощью смартфона.

Дверь с системой Zero Clearance может открываться на 90 градусов, обеспечивая легкий доступ к продуктам.

На инверторный линейный компрессор от LG также распространяется гарантия на 10 лет.