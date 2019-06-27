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Бизнес

Шесть причин наслаждаться холодильником LG Electronics на вашей кухне

Холодильники LG бесшумны, эффективны, эргономичны и экономичны (10 лет гарантии на компрессор).

Стильные, бесшумные и надежные холодильники LG Electronics (LG) уже более полувека радуют потребителей всего мира. Все модели оснащаются передовыми технологиями и инновационными решениями, что повышает их надежность и удобство в эксплуатации.

Компания LG имеет собственные научно-исследовательские центры, занимающиеся разработкой инновационных технологий. Мы назовем несколько наиболее интересных и значимых решений, которые помогут надолго сохранить свежесть и полезные свойства ваших продуктов.

Door Cooling+ — новейшая разработка LG — поток холодного воздуха поступает из верхней панели холодильника, обеспечивая на 32 процента более быстрое и равномерное охлаждение, чтобы ваши продукты сохранялись свежими еще дольше.

Интеллектуальный воздушный фильтр LG Hygiene Fresh уничтожает до 99,999 процента бактерий, а также нейтрализует неприятные запахи в холодильнике. Кроме того, он помогает хранить продукты в чистоте.

Холодильники с технологией LG Total No Frost больше не требуют разморозки морозильной камеры благодаря принудительному обдуву холодным воздухом.

Крышка Moist Balance Crisper имеет ячеистую структуру: конденсат накапливается в сотах, предотвращая попадание капель на продукты. В то же время вода медленно испаряется, создавая оптимальную влажность.

Со смартфоном и приложением LG SmartThinQ™ вы можете удаленно регулировать настройки температуры, чтобы всегда быть готовым к командировкам или отдыху за границей.

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Холодильники оснащены инверторным линейным компрессором LG, который помогает дольше сохранять внешний вид и свежий вкус продуктов за счет минимизации температурных колебаний. Он также экономит больше энергии и обеспечивает более высокую надежность и долговечность, что подтверждено 10-летней гарантией на компрессор.

На самом деле причин влюбиться в холодильники LG намного больше — в них реализованы передовые технологии и собственные разработки, да и дизайн радует глаз.
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