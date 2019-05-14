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Бизнес

Путешествие на родину передовых технологий c LG Electronics

Ведущие СМИ и блогеры из Средней Азии отправились в пресс-тур в Южную Корею.

LG Electronics (LG) пригласила представителей ведущих СМИ и топовых блогеров Средней Азии в увлекательный пресс-тур в Южную Корею — на родину LG. Журналистам и медиаперсонам предстоит ознакомиться с новинками и самыми современными технологиями бытовой техники LG, а также погрузиться в атмосферу Южной Кореи — страны инноваций и качества.

Программа включает в себя встречу с топ-менеджерами компании LG Home Appliances & Air Solutions в штаб-квартире LG — подразделения, занимающегося разработкой бытовой техники всех направлений: от мощных пылесосов до малошумных стиральных машин, от вместительных холодильников до многофункциональных микроволновых печей, а также энергоэффективных кондиционеров, очистителей воздуха и паровой системы для ухода за одеждой. В качестве общей концепции развития LG планирует расширение интеллектуальных функций всей бытовой техники для внедрения в единую экосистему «умных» домов.

Участники тура также посетят LG Best Shop — сеть магазинов с товарами бренда, в которых представлена вся техника компании, включая ультрапремиальную линейку продуктов LG SIGNATURE. На территории высокотехнологичного завода LG в Чангвоне участникам тура предстоит увидеть процесс изготовления и сборки бытовой техники и посетить передовой шоу-рум.

Узнать больше о проекте вы можете из новостей на сайте LG, а также подписавшись на обновления страниц LG Electronics в социальных сетях Facebook и Instagram.
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