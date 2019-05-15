LG Electronics представила новейшие разработки для потребителей Средней Азии

Симбиоз дизайна, функциональности, премиального качества и возможности дистанционного управления

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Журналисты и блогеры из Средней Азии, участвующие в пресс-туре LG Electronics , встретились с топ-менеджерами компании в штаб-квартире LG TWIN Towers в Сеуле.

За свою 61-летнюю историю LG стала, пожалуй, крупнейшим мировым лидером в области инноваций и производства высокотехнологичных продуктов. Именно LG в середине прошлого века первой выпустила телевизор, кондиционер и стиральную машину в Южной Корее.

Подразделение LG Home Appliances & Air Solution — лидер в области бытовой техники, кондиционирования воздуха и систем поддержания качества воздуха. Компания создает комплексные решения для дома, используя свои лидирующие в отрасли ключевые технологии. LG стремится сделать жизнь лучше для потребителей во всем мире благодаря своим тщательно разрабатываемым холодильникам, стиральным машинам, пылесосам, микроволновым печам, очистителям воздуха, кондиционерам и системам по уходу за одеждой с помощью пара LG Styler. Все продукты LG отмечены многочисленными престижными отраслевыми наградами — CES, Red Dot Award и другими.

Еще в ноябре 2014 года LG установила мировой рекорд на рынке, продавая одну стиральную машину каждые 8 секунд более чем в 160 странах.

Секрет успеха — технология прямого привода с «шестью движениями заботы» Inverter Direct Drive. И сегодня компания продолжает демонстрировать лидерство благодаря запатентованным инновационным разработкам, таким как инверторный линейный компрессор LG Inverter Linear Compressor, Linear Cooling™, DoorCooling+™ и другим. Передовые модели холодильников, оснащенные этими технологиями, отличаются энергоэффективностью и надежностью.

Для истинных эстетов LG представляет линейку продуктов класса ультрапремиум — LG SIGNATURE, в которой объединены все самые передовые технологии компании, достижения в области дизайна, качества и удобства.

При этом техника становится все более «умной» с возможностью дистанционного управления через универсальное приложение LG SmartThinQ.