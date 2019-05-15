LG Electronics представила новейшие разработки для потребителей Средней Азии

Симбиоз дизайна, функциональности, премиального качества и возможности дистанционного управления
За свою 61-летнюю историю LG стала, пожалуй, крупнейшим мировым лидером в области инноваций и производства высокотехнологичных продуктов. Именно LG в середине прошлого века первой выпустила телевизор, кондиционер и стиральную машину в Южной Корее.
Подразделение LG Home Appliances & Air Solution — лидер в области бытовой техники, кондиционирования воздуха и систем поддержания качества воздуха. Компания создает комплексные решения для дома, используя свои лидирующие в отрасли ключевые технологии. LG стремится сделать жизнь лучше для потребителей во всем мире благодаря своим тщательно разрабатываемым холодильникам, стиральным машинам, пылесосам, микроволновым печам, очистителям воздуха, кондиционерам и системам по уходу за одеждой с помощью пара LG Styler. Все продукты LG отмечены многочисленными престижными отраслевыми наградами — CES, Red Dot Award и другими.
Еще в ноябре 2014 года LG установила мировой рекорд на рынке, продавая одну стиральную машину каждые 8 секунд более чем в 160 странах.
Для истинных эстетов LG представляет линейку продуктов класса ультрапремиум — LG SIGNATURE, в которой объединены все самые передовые технологии компании, достижения в области дизайна, качества и удобства.
При этом техника становится все более «умной» с возможностью дистанционного управления через универсальное приложение LG SmartThinQ.