Забудьте о шуме и вибрации даже в режиме отжима.

Низкое энергопотребление, тихий и надежный двигатель, минимальный уровень вибрации и безупречное качество стирки делают стиральные машины LG Electronics (LG) настоящими фаворитами покупателей.

Основа успеха — барабан с прямым приводом LG Direct Drive, который позволяет навсегда забыть о шуме и вибрации даже в режиме отжима.

Освобожденный от ремня и шкива, прямой инверторный привод LG значительно увеличивает эффективность двигателя, сокращая потребление энергии и одновременно повышая износостойкость, что делает его менее восприимчивым к поломкам.

Этот революционный привод является основой технологии 6 Motion Direct Drive в стиральных машинах LG, использующей комбинацию из шести различных движений, которые в совокупности обеспечивают ряд специальных циклов стирки.

Гибкость и адаптивность инверторного привода LG делает его идеальным выбором среди стиральных машин, которые могут обрабатывать широкий ассортимент тканей. Исключительная функциональность и безупречная надежность стиральных машин LG позволили компании установить гарантийный срок эксплуатации мотора до 10 лет.

Технологии LG не стоят на месте. Правильно подобранный режим позволяет бережно отстирать белье, не повреждая ткань.

Благодаря подобным инновациям компания LG — это, пожалуй, один из мировых лидеров на рынке стиральных машин.