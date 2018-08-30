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Бизнес

Кыргызтелеком организовал Wi-Fi на ипподроме III Всемирных игр кочевников

На время проведения III Всемирных игр кочевников, которые будут проходить в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области со 2 по 8 сентября 2018 года, ОАО «Кыргызтелеком» для гостей и участников игр организовало доступ к сети Интернет.

В рамках реализации проекта была развернута зона Wi-Fi на скорости 100 Мбит в секунду без ограничения длительности интернет-сессии на ипподроме Чолпон–Аты.

«Наша компания уже третий год выступает техническим партнером Всемирных игр кочевников, обеспечивая зрителям, участникам и организаторам возможность беспроводного выхода в Интернет для отдыха и общения. Сегодня высокоскоростной доступ в Интернет является важной составляющей как образовательного процесса, так и коммуникации в целом, а благодаря уверенному покрытию всех ключевых площадок этих игр участники и зрители будут обеспечены высокоскоростным надежным каналом», — подчеркнул председатель правления ОАО «Кыргызтелеком» Атай Асылбеков.
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