Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по стандартам британских школ

Тридцать первого августа 2018 года British Study Centres (BSC) UK открывает франшизу в Бишкеке — учебный центр BSC Kyrgyzstan. BSC Kyrgyzstan будет работать на базе образовательного центра Academia Education Center, которая обучала английскому языку c 2009 года и, накопив опыт, наладила тесное сотрудничество с лучшей в Великобритании и одной из самых известных в мире группой школ английского языка BSC UK.
C начала учебного года кыргызстанцы получат возможность обучаться по программам, утвержденным британскими школами, в соответствии с международными стандартами. Уроки будут проводить преподаватели, имеющие квалификацию CELTA от Cambridge English Language Assessment Университета Кембридж, признанного во всем мире.
BSC UK предлагает:
- курсы общеразговорного английского (все уровни) различной интенсивности;
- английский для академических целей;
- курсы подготовки к сдаче международных экзаменов IELTS и TOEFL, требуемых для обучения, миграции и работы за рубежом;
- курсы подготовки учителей на квалификацию CELTA и другое.
Это единственный центр в Кыргызстане, принимающий официальный экзамен IELTS.
British Study Centres (BSC) UK — группа круглогодичных школ английского языка в Великобритании. Школы расположены в Лондоне, Оксфорде, Брайтоне, Йорке, Манчестере и Эдинбурге, аккредитованы British Council и Equals, являются активными членами Ассоциации английских школ English UK.
BSC Kyrgyzstan предлагает выучить английский язык с нуля до профессионального уровня.
Подробная информация о всех курсах на сайте.
В ходе обучения будут использоваться аутентичные книги и учебные материалы из Великобритании.
В период каникул на базе школ BSC действуют детские центры, совмещающие образовательные программы с культурно-развлекательными мероприятиями, а также специальнаяе программа «Английский плюс футбол».
В субботу, 1 сентября, все желающие смогут посетить школу, получить информацию о курсах, программах, учителях, а также присутствовать на открытых уроках.
Откроют учебный центр вице-премьер-министр Кыргызской Республики Алтынай Омурбекова, управляющий директор по транснациональному образованию группы школ BSC UK, председатель Ассоциации языковых школ Великобритании г-н Стив Филипс и директор по развитию бизнеса по странам СНГ группы школ BSC UK Жанна Саркисова. В церемонии открытия примут участие представители Посольства Великобритании, British Council, дипломатических миссий, международных организаций, банков и бизнес-структур.
British Study Centres (BSC) UK расположен по адресу: г. Бишкек, ул. Табышалиева, 11 (ориентир — пр. Манаса /ул. Боконбаева).
Больше информации на сайте: www.british-study.kg и в соцсетях: Instagram, Facebook, Youtube.