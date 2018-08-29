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Бизнес

Кыргызтелеком будет участвовать в аукционе по проекту «Безопасный город»

4 сентября 2018 года в Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики пройдет повторный аукцион по определению компании для реализации проекта «Безопасный город».

В связи с этим ОАО «Кыргызтелеком» как национальный оператор электросвязи Кыргызской Республики будет участвовать в аукционе по реализации проекта «Безопасный город» и ставит перед собой амбициозные цели.

ОАО «Кыргызтелеком» принял решение о создании консорциума для совместной подачи документации на участие в конкурсе на закупку услуг по автоматическому предоставлению комплексной информации о транспортном потоке, данных видеонаблюдения и нарушениях Правил дорожного движения, зафиксированных с применением специализированных технических средств в рамках реализации компонента «Безопасный город» проекта «Умный город». 

В качестве партнера была выбрана российская компания, которая обладает необходимым опытом и компетенцией в реализации проектов «Безопасный город»  и имеет большой опыт по фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в Российской Федерации.

В случае победы в данном конкурсе ОАО «Кыргызтелеком», как национальной оператор, планирует полученный доход от реализации проекта «Безопасный город» направить на развитие и модернизацию сети.

Это укрепит позиции ОАО «Кыргызтелеком» на телекоммуникационном рынке Кыргызской Республики и обеспечит тенденцию развития сети, а также позволит национальному оператору обеспечить и расширить спектр услуги и территориальную зону покрытия. 

Необходимо отметить, что внедрение такого важного и технологически сложного проекта, как «Безопасный город», обеспечит в будущем не только безопасность граждан, фиксацию нарушений Правил дорожного движения и общественного правопорядка, но и решение социальных и муниципальных вопросов, а также способствовать в предупреждении чрезвычайных происшествий и других.
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