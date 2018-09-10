Интернет для бизнеса от ОАО «Кыргызтелеком»

ОАО «Кыргызтелеком» предлагает высокую скорость доступа к ресурсам сети Интернет, удобные тарифные планы и специальные предложения для компаний малого и среднего бизнеса, индивидуальный подход для крупных компаний или государственных структур.

Также корпоративным клиентам доступны дополнительные услуги, которые помогут расширить возможности тарифных планов и максимально удобно работать в сети Интернет:

предоставление IP-адресов;

хостинг и почта:

— почтовый ящик;

— виртуальный почтовый сервер;

— хостинг (виртуальный web-сервер);

— co-location (размещение физического сервера).

При предоставлении услуг сети Интернет для юридических лиц ОАО «Кыргызтелеком» преимущественно задействует свои собственные ресурсы, включая магистральную сеть связи. Это позволяет обеспечить высокую надежность и доступность услуги сети Интернет для корпоративных клиентов.

Подробную информацию о предоставлении услуг сети Интернет вы можете получить по телефону 1812 или ознакомиться на официальном сайте компании www.kt.kg