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Бизнес

Интернет для бизнеса от ОАО «Кыргызтелеком»

ОАО «Кыргызтелеком» предлагает высокую скорость доступа к ресурсам сети Интернет, удобные тарифные планы и специальные предложения для компаний малого и среднего бизнеса, индивидуальный подход для крупных компаний или государственных  структур.

Также корпоративным клиентам доступны дополнительные услуги, которые помогут расширить возможности тарифных планов и максимально удобно работать в сети Интернет:

  • предоставление IP-адресов;
  • хостинг и почта:

        —  почтовый ящик; 
        — виртуальный почтовый сервер;
        — хостинг (виртуальный web-сервер);     
        — co-location (размещение физического сервера).

При предоставлении услуг сети Интернет для юридических лиц ОАО «Кыргызтелеком» преимущественно задействует свои собственные ресурсы, включая магистральную сеть связи. Это позволяет обеспечить высокую надежность и доступность услуги сети Интернет для корпоративных клиентов.

Подробную информацию о предоставлении услуг сети Интернет вы можете получить по телефону 1812 или ознакомиться на официальном сайте компании www.kt.kg
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