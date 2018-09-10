Интернет для бизнеса от ОАО «Кыргызтелеком»

Также корпоративным клиентам доступны дополнительные услуги, которые помогут расширить возможности тарифных планов и максимально удобно работать в сети Интернет:
- предоставление IP-адресов;
- хостинг и почта:
— почтовый ящик;
— виртуальный почтовый сервер;
— хостинг (виртуальный web-сервер);
— co-location (размещение физического сервера).
При предоставлении услуг сети Интернет для юридических лиц ОАО «Кыргызтелеком» преимущественно задействует свои собственные ресурсы, включая магистральную сеть связи. Это позволяет обеспечить высокую надежность и доступность услуги сети Интернет для корпоративных клиентов.
Подробную информацию о предоставлении услуг сети Интернет вы можете получить по телефону 1812 или ознакомиться на официальном сайте компании www.kt.kg