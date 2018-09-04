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Бизнес

Акция «Интернет + телефон в каждый дом!»

Подключая проводной телефон, вы получаете Интернет от торговой марки Jet в подарок на 1 месяц!

Условия акции:

  1. Акция действует для абонентов физических лиц Бишкека и областных филиалов, подключающих телефон от ОАО «Кыргызтелеком».
  2. При подключении абонент вносит плату за установку телефона и получает Интернет от торговой марки Jet бесплатно на 1 месяц.
  3. Подключение осуществляется при наличии технической возможности.

Подробную информацию об акции «Интернет + телефон в каждый дом!» вы можете получить по номеру 1812 или ознакомиться на официальном сайте компании www.kt.kg.  
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