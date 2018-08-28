Отвлеки ребенка от смартфона: услуга «Cказка» от Кыргызтелекома!

Ваш малыш не может оторваться от смартфона? Услуга «Сказка» от ОАО «Кыргызтелеком» позволит отвлечь ребенка!

Позвоните на номер 0 862 (на русском языке) или 0 867 (на кыргызском), если вам необходимо занять на время своего ребенка или отвлечь его от смартфона.

Пока вы занимаетесь собственными делами, ваш ребенок с удовольствием послушает сказку по телефону. При этом он приятно проведет время и расширит кругозор. А самые заботливые папы и мамы смогут прослушать сказку и рассказать ее ребенку перед сном.

Услуга доступна с домашнего телефона, а также в сети мобильного оператора MegaCom.

Подробнее — на сайте компании.