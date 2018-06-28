Банк «Бай-Тушум» открыл новый офис премиум-формата «BTB Business»

26 июня в Бишкеке состоялась торжественная церемония открытия нового современного офиса премиум-формата «BTB Business», расположившегося на улице Киевской, 210. Офис «BTB Business» будет работать в формате динамичности и мобильности, оказывая клиентам персональный инновационный финансовый сервис.

По словам председателя правления банка «Бай-Тушум» Максатбека Ишенбаева, за 6 лет с момента получения банковской лицензии «Бай-Тушум» вошел в первую десятку лидирующих банков страны.

Сегодня банк занимает достаточно прочные позиции на рынке. Это 7 миллиардов сомов активов и около 110 тысяч активных клиентов.

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«В начале 2018 года была утверждена новая стратегия развития банка, в рамках которой предусмотрено усиление работы с МСБ-сектором. Поэтому мы приняли решение открыть офис нового формата, который нацелен на руководителей бизнеса. В офисе предусмотрены персональные финансовые менеджеры, а возможность предварительного назначения встречи позволяет бизнесменам эффективно планировать свое время. Кроме этого, в ближайшей перспективе планируется внедрение более удлиненного графика работы»,рассказал Максатбек Ишенбаев.

В офисе «BTB Business» предусмотрены отдельные удобные помещения для индивидуального обслуживания, переговорная VIP-комната и комфортная зона ожидания. В переговорной VIP-комнате клиенты могут провести встречу со своими партнерами, заключить сделку и произвести безналичные финансовые расчеты.

Ценности банка — максимальная эффективность и качество во всем, поэтому «BTB Business» — это:

✔ широкий спектр банковских услуг;

✔ индивидуальное сопровождение клиента;

✔ мобильность в решении финансовых вопросов;

✔ обслуживание с особым комфортом в интерьере премиального офиса;

✔ специальные тарифы и условия предоставления услуг;

✔ безопасность, комфорт и конфиденциальность.