Банк «Бай-Тушум» открыл новый офис премиум-формата «BTB Business»

26 июня в Бишкеке состоялась торжественная церемония открытия нового современного офиса премиум-формата «BTB Business», расположившегося на улице Киевской, 210. Офис «BTB Business» будет работать в формате динамичности и мобильности, оказывая клиентам персональный инновационный финансовый сервис.
По словам председателя правления банка «Бай-Тушум» Максатбека Ишенбаева, за 6 лет с момента получения банковской лицензии «Бай-Тушум» вошел в первую десятку лидирующих банков страны.
Сегодня банк занимает достаточно прочные позиции на рынке. Это 7 миллиардов сомов активов и около 110 тысяч активных клиентов.
В офисе «BTB Business» предусмотрены отдельные удобные помещения для индивидуального обслуживания, переговорная VIP-комната и комфортная зона ожидания. В переговорной VIP-комнате клиенты могут провести встречу со своими партнерами, заключить сделку и произвести безналичные финансовые расчеты.
Ценности банка — максимальная эффективность и качество во всем, поэтому «BTB Business» — это:
✔ широкий спектр банковских услуг;
✔ индивидуальное сопровождение клиента;
✔ мобильность в решении финансовых вопросов;
✔ обслуживание с особым комфортом в интерьере премиального офиса;
✔ специальные тарифы и условия предоставления услуг;
✔ безопасность, комфорт и конфиденциальность.