Кыргызтелеком и Элтекс Алатау подписали Меморандум о сотрудничестве

ОАО «Кыргызтелеком» (Кыргызская Республика) и ТОО «Элтекс Алатау» (Республика Казахстан) 22 июня 2018 года в Бишкеке заключили Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

Официальная встреча делегаций состоялась в конференц-зале Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики в ходе встречи по сотрудничеству в рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан» Республики Казахстан и Национальной программы цифровой трансформации Кыргызской Республики «Таза коом».

«ОАО «Кыргызтелеком» с учетом сложившейся на рынке телекоммуникационных услуг ситуации рассматривает участие компании в проектах «Таза коом» и «Digital CASA — Кыргызская Республика», и в рамках данного Меморандума мы готовы оказать содействие в работе с казахстанскими компаниями», — подчеркнул исполняющий обязанности председателя правления ОАО «Кыргызтелеком» Н.С.Чылпанов.

Стороны договорились развивать всестороннее сотрудничество и рассматривают возможность совместной реализации следующих задач:

обучение специалистов на базе учебного центра;

поддержка и содействие в разработке нормативных документов, связанных с эксплуатацией оборудования сети;

содействие в продвижении и реализации инновационных проектов;

формирование положительного имиджа сторон для казахстанского и кыргызского ИТ-сообщества;

взаимодействие с общественными организациями и экспертным сообществом.

При подписании меморандума присутствовали заместитель премьер-министра Республики Казахстан А.К.Жумагалиев, председатель Государственного комитета информационных технологий и связи КР Б.Н.Шаршембиев, исполняющий обязанности председателя правления ОАО «Кыргызтелеком» Н.С.Чылпанов, генеральный директор ТОО ТОО «Элтекс Алатау» Н.С. Жанибеков и другие. Делегация Республики Казахстан включает представителей более 30 IT-компаний.