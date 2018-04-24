Кому нужны деньги Федерации профсоюзов

Вот уже более двух лет Федерация профсоюзов судится с бывшим директором управления Кыргызкурорттуризма Чинарой Токобаевой. Женщину уволили за многочисленные нарушения, в том числе финансовые. Но просто так отдавать хлебную должность она не собирается. ИА «24.kg» разбиралось, кому и зачем нужны деньги Федерации профсоюзов.

Кто управляет имуществом профсоюзов

Кыргызкурорттуризм — организация, которая управляет абсолютно всеми здравницами Федерации профсоюзов. Сделано это было для того, чтобы профсоюзы занимались защитой прав трудящихся, а отдельная организация зарабатывала средства за счет продажи коммерческих путевок в пансионаты. До 2011 года все шло хорошо. Все 11 профсоюзных здравниц работали как часы и стабильно приносили прибыль. Но семь лет назад ситуация резко изменилась.

В 2011 году начальником Кыргызкурорттуризма назначили Чинару Токобаеву, которая установила свои правила работы управления.

Например, несмотря на наличие банковского расчетного счета, расчеты со здравницами и другими хозсубъектами велись за наличные деньги. Такое отношение к деньгам тут же дало о себе знать. Кассу управления дважды обворовывали. Но это не стало для Чинары Токобаевой основанием для того, чтобы ограничить количество наличных денег в кассе.

«За наличный расчет оплачены все договоры на оказание различных услуг, уплачены налоги и страховые взносы на 2 миллиона сомов. Как показывает практика, применение оплаты услуг за наличный расчет приводит к коррупционным схемам и сговору между участниками сделок», — говорится в заключении ревизионной комиссии.

За наличку покупалось и топливо для служебных машин Кыргызкурорттуризма. При этом за счет денег Федерации профсоюзов заправлялись личные автомобили отдельных сотрудников управления. Решением Чинары Токобаевой водителям полагалось выделять в месяц 185 литров бензина, то есть каждая машина должна была за 30 дней проезжать более 1 тысячи километров.

При этом на балансе Кыргызкурорттуризма есть и служебный автомобиль «Мерседес». За два года расходы на его заправку составили 345 тысяч сомов, а на ремонт — 148 тысяч.

Шикуем за чужой счет

Особые предпочтения были у Чинары Токобаевой и в части зарплаты сотрудников. Если оклад штатных сотрудников был не выше 12 тысяч сомов, то двум нанятым на похожие должности людям она установила оклад в 30 и 25 тысяч сомов. Практиковался в период ее руководства и частый отзыв сотрудников из отпусков со следующего дня после выхода на отдых. Правда, при этом сотрудникам выплачивали как отпускные, так и зарплату в полном объеме.

Не ясно, какие срочные дела требовали отзыва почти всех сотрудников из отпусков, а вот перерасход фонда заработной платы налицо.

Если изучить использование трудовых отпусков самой Чинары Токобаевой за 2014 и 2015 годы, то получается, что есть распоряжение о предоставлении ей отпуска, а вот с отдыха ее никто не отзывал. Несмотря на это, Чинара Токобаева получала и отпускные, и зарплату. При этом в бытность ее руководителем принимались единоличные решения о выделении премии отдельным сотрудникам, а вот средств на выплату 13-й зарплаты, которая положена сотрудникам Кыргызкурорттуризма по коллективному договору, не нашлось.

За счет средств профсоюзов Чинара Токобаева оплачивала и собственные переговоры. За три года она наговорила на 76,4 тысячи сомов. Более того, позже выяснилось, что и телефон Чинары Токобаевой тоже был куплен на средства Кыргызкурорттуризма.

На систему видеонаблюдения управление Кыргызкурорттуризма потратило 67,5 тысячи сомов. Причем устанавливали камеры трижды. Зачем это нужно было делать, остается загадкой до сих пор.

При этом доходов профсоюзам Кыргызкурорттуризм фактически не приносил. Анализ отчетных данных по фактически использованным путевкам в здравницы показал, что прибыль в половине случаев управление получало за счет коммерческой деятельности самих здравниц. Еще 34 процента дохода — поступления из Фонда оздоровления трудящихся. И только 8-9 процентов путевок реализовали в самом управлении.

Как столовую в Воронцовке ремонтировали

В 2013 году заключен договор подряда с ОсОО «Нью Лак» на ремонт столовой санатория «Кыргызстан». Планировалось, что компания сделает ремонт за 40 дней. Свою работу она оценила в 1 миллион 709,7 тысячи сомов. Согласно договору, ОсОО «Нью Лак» должно было получить предоплату в 70 процентов от суммы. А оставшуюся часть подрядчик смог бы забрать после завершения работ.

ОсОО «Нью Лак» получило оставшиеся 30 процентов от стоимости ремонта еще до завершения работ. Но ремонт компания так и не сделала.

При этом выяснилось, что 5 мая 2013 года с ОсОО «Нью Лак» также заключался договор о проведении ремонтных работ на 717,5 тысячи сомов. Ремонтные работы в полном объеме так и не выполнены. По факту до сих пор идут судебные разбирательства.

Причем здесь Чинара Токобаева? Именно она настоятельно рекомендовала санаторию «Кыргызстан» заключить договор на ремонт с ОсОО «Нью Лак».

Директор санатория «Кыргызстан» Венера Маймендеева грамотно управлять имуществом, как выяснилось, не умеет или не хочет. Проверка установила множество нарушений, которые привели к тому, что санаторий попросту не в состоянии принимать отдыхающих. Практически на всей территории пансионата кучи мусора, а сама территория не ухожена, деревья засыхают из-за отсутствия полива. В номерах на территории пансионата грязно, санузлы не убираются, отсутствует нормальная мебель.

При этом решением Венеры Маймендеевой стоимость путевки в санаторий в улучшенные номера установлена в 24 тысячи сомов. А ведь приказом Кыргызкурорттуризма цена не должна быть выше 20,4 тысячи. Например, за январь-февраль 2015 года в качестве доплаты за улучшенные номера в кассу санатория должно было поступить 104 тысячи 400 сомов, но фактически поступило только 57 тысяч 800. Установлены факты, когда с отдыхающих брали одну плату за проживание, а оформляли поступление в кассу значительно меньших сумм.

За 2015-2017 годы через кассу санатория прошло 599 тысяч 740 сомов. А при проверке путем сличения путевок с кассой выяснилось, что недоплаченная сумма составила 229 тысяч сомов. Кроме того, обнаружены путевки, по которым отдыхали в улучшенных номерах, но без доплаты. Таких недоплат оказалось на сумму 792,6 тысячи сомов.

За допущенные нарушения в работе и Чинару Токобаеву, и Венеру Маймендееву решением совета Федерации профсоюзов Кыргызстана уволили. Правда, отказываться от хлебных мест женщины не хотят. Подают в суды с требованием восстановить их в должности, считая, что уволили их незаконно.

Чинаре Токобаевой это удалось. Решением суда она восстановлена в должности директора Кыргызкурорттуризма. Правда, самого управления уже нет. Решением Федерации профсоюзов оно ликвидировано. А вместо него создан отдел по управлению имуществом профсоюзов при самой федерации. Но Чинара Токобаева сейчас пытается опротестовать и это решение. Ведь эффективная работа здравниц на пользу бюджета Федерации профсоюзов ей невыгодна.