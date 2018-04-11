Здоровье для всех, или Как медики открыли врачебные кабинеты в Beeline

Уникальный флешмоб, посвященный Всемирному дню здоровья, мобильный оператор провел совместно с Минздравом КР по всей стране. К акции одновременно присоединились тысячи кыргызстанцев.

Неожиданная картина предстала в этот день посетителям точек продаж Beeline. Рядом с цветными витринами и модными девайсами расположились строгие столы с измерительными приборами, за которыми всех желающих бесплатно принимали медики. Они оказывали бесплатные консультации, выявляли у «пациентов» факторы риска заболеваний. Для обнаружения поражения сердца и сосудов, а также рекомендаций по их профилактике врачи проводили антропометрию и измеряли артериальное давление.

Всего в рамках флешмоба в стране было открыто около 60 «уголков здоровья»: от Масы, Шамалды-Сая, Казармана до Ат-Баши, Боконбаева и Чаека, от Нарына, Каракола и Таласа до Оша, Баткена, Джалал-Абада и, конечно, Бишкека. Города и села легко присоединились к самой масштабной акции, посвященной Всемирному дню здоровья. Объявленная ВОЗ тема прозвучала в Кыргызстане весьма своевременно — «Всеобщий охват услугами здравоохранения: для всех и везде».

«Мы с удовольствием поддержали инициативу Минздрава о тематическом флешмобе и предоставили для его проведения свои офисы по всей стране, напечатали информационные материалы и приготовили призы для участников, — отмечает генеральный директор ООО «Скай Мобайл» Ернар Накисбеков. — Здоровый образ жизни для большинства сотрудников Beeline не просто слова, это философия, образ мышления и действий. Сотни билайновцев занимаются спортом, у нас есть корпоративные команды по футболу, баскетболу, бегу, плаванию, шахматам и так далее. Периодически мы организуем встречи, где сотрудники делятся опытом и знаниями о здоровом питании, отношении к вредным привычкам и многом другом».

Мы решили посмотреть, как проходит флешмоб, ради которого Минздрав впервые объединил усилия с коммерческой организацией, и каково работать медикам в непривычных для них условиях. Рядом с рабочим офисом нашей редакции оказалось сразу два «уголка здоровья» — в торговых центрах ЦУМ и ГУМ. В ЦУМе «уголок» расположился у самого входа. Найти его несложно. Акция только стартовала, а возле врачей уже образовалась небольшая очередь.

«Пришли в ЦУМ за покупками, а тут такая акция. Хорошо, что подобные мероприятия проводят. Уже пару месяцев собиралась выбраться к врачу, чтобы узнать, как мое здоровье, но все некогда. А сейчас вот могу прямо здесь и давление узнать, и вопросы интересующие задать», — сказала бишкекчанка Айпери.

В соседнем ГУМе тоже открыли «уголок здоровья». Расположен он в фирменном бутике Beeline. Здесь уже решила и я узнать подробнее о своем здоровье. Мне измерили давление. Оказалось, что оно слегка повышенное. Особого лечения это не требует, но врач посоветовал внимательнее относиться к здоровью. Заодно мне рассказали, как правильно питаться, и как любому офисному работнику порекомендовали больше ходить пешком. Хотя бы раз в день от работы до дома.

Пока я беседовала с врачами, за мной уже выстроилась очередь из нескольких человек. Кто-то узнал об акции и специально зашел сюда, чтобы узнать о своем самочувствии. А кто-то, наоборот, зашел по своим делам в офис Beeline, и уже сотрудники компании посоветовали измерить давление и получить консультацию.

Акция продлилась два дня. Кроме небольшого обследования врачи также проводили конкурсы, викторины, спортивные мини-соревнования, в которых можно было получить подарки от Beeline.