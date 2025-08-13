15:40
USD 87.35
EUR 101.46
RUB 1.10
Власть

Власти Кыргызстана назвали историческим шагом приобретение Beeline госбанком

«Сегодня в цифровой трансформации страны произошел исторический шаг: государственный банк с соблюдением международных процедур приобрел компанию Beeline», — заявил на своей странице в Facebook заместитель руководителя аппарата президента Азамат Кадыралиев.

По его мнению, при прежних властях стратегические телеком-активы служили семейным интересам.

«Теперь же они в руках государства и будут работать в интересах народа. Президент Садыр Жапаров доказывает, что цифровизация и модернизация — это не пустые лозунги, а реальные дела для будущего Кыргызстана», — добавил Азамат Кадыралиев.

Напомним, что ОАО «Элдик Банк» успешно завершило сделку по приобретению 100 процентов доли в ОсОО «Скай Мобайл», оператора мобильной связи, предоставляющего услуги под брендом Beeline. Данный шаг стал важной вехой в развитии цифровой экосистемы и укреплении технологической инфраструктуры банка.
Бизнес
13 августа, среда
15:21
15:18
15:08
15:04
15:02
