Власти Кыргызстана назвали историческим шагом приобретение Beeline госбанком

«Сегодня в цифровой трансформации страны произошел исторический шаг: государственный банк с соблюдением международных процедур приобрел компанию Beeline», — заявил на своей странице в Facebook заместитель руководителя аппарата президента Азамат Кадыралиев.

По его мнению, при прежних властях стратегические телеком-активы служили семейным интересам.

«Теперь же они в руках государства и будут работать в интересах народа. Президент Садыр Жапаров доказывает, что цифровизация и модернизация — это не пустые лозунги, а реальные дела для будущего Кыргызстана», — добавил Азамат Кадыралиев.

Напомним, что ОАО «Элдик Банк» успешно завершило сделку по приобретению 100 процентов доли в ОсОО «Скай Мобайл», оператора мобильной связи, предоставляющего услуги под брендом Beeline. Данный шаг стал важной вехой в развитии цифровой экосистемы и укреплении технологической инфраструктуры банка.