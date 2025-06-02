Праздник детства: как Beeline поздравил малышей по всей стране с 1 июня

В Международный день защиты детей компания Beeline организовала для маленьких кыргызстанцев яркий праздник. Сотовый оператор подарил радость, сюрпризы и незабываемые впечатления детям в столице и регионах.

В бишкекском парке «Ынтымак-2» в уютной Chill Zone Beeline прошли бесплатные мастер-классы по рисованию. На свежем воздухе в атмосфере творчества и фантазии дети создавали собственные картины о лете. Маленьких художников угощали мороженым, а свои шедевры они забрали с собой на память.

В регионах тоже было весело! Beeline поддержал мероприятия, организованные в честь Дня защиты детей, и раздал детишкам мороженое и шары. Также подарки от компании получили дети из малообеспеченных семей и малыши с ограниченными возможностями здоровья.

Получился теплый, красочный и трогательный день, который оставил у детей чудесные воспоминания. Beeline желает каждому ребенку счастливого и беззаботного детства!

Это возможно! Это Beeline!

Самые теплые моменты праздника — в фотоотчете по ссылке

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР, 16-1527-КР, 14-1102-КР, 14-1125-КР, 16-0089-КР, 20-0388-КР.