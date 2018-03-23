В Национальной компании «Кыргыз темир жолу» не согласны с депутатом. Заявление

Государственное предприятие «Национальная Компания «Кыргыз темир жолу» относительно сведений, озвученных депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Жанаром Акаевым в сюжете «Азаттык» о деятельности организации, сообщает следующее.

Заявления обвинительного характера со стороны Ж.Акаева и других лиц, озвученные в репортаже, основаны на недостоверной информации и слухах.

А именно касательно «банкротного состояния», сообщаем, что «Кыргыз темир жолу» осуществляет свою деятельность на полном самофинансировании.

На сегодня предприятие является прибыльным и выступает одним из крупнейших налогоплательщиков республики: чистая прибыль компании за 2017 год составила 576,3 миллиона сомов, налоговые отчисления в республиканский бюджет составили 205,4 миллиона сомов.

Относительно закупки грузовых полувагонов компании сообщаем, что общая сумма договора на приобретение 150 полувагонов у АО «ЗИКСТО» (г. Петропавловск, Республика Казахстан) составляет $6 миллионов 87 тысяч 206.

Ранее, согласно инвестиционному проекту, был одобрен кредит в сумме $8 миллионов 380 тысяч 800 в Российско-Кыргызском фонде развития (РКФР). Полученный первый транш в сумме $4 миллиона 85 тысяч был направлен в виде предоплаты (70 процентов) на приобретение 150 грузовых полувагонов у АО «ЗИКСТО». На сегодня по договору поставок грузовых полувагонов АО «ЗИКСТО» остаток по оплате составляет $1 миллион 339 тысяч 185. Отметим, что осуществление оплаты, пени, штрафов производится в рамках договоров с АО «ЗИКСТО». Таким образом, «Кыргыз темир жолу» выполняет все условия договоров.

В своем выступлении депутат Жанар Акаев отмечает, что «согласно договору, полувагоны от АО «ЗИКСТО» не поступили в Кыргызстан». Однако эта информация не соответствует действительности.

На 22 марта 2018 года прибыли 110 единиц грузовых полувагонов. Из них 20 полувагонов проходят необходимые процедуры оформления. Кроме того, 20 единиц грузовых полувагонов готовы к отправке из Казахстана, и в ближайшие сутки прибудут на территорию Кыргызской Республики.

Задержка прибытия грузовых полувагонов связана с низкими температурами в Казахстане, что затрудняло производственный процесс в части работы подъемных механизмов, сварочного оборудования, процесса покраски и сушки полувагонов. Вместе с тем отметим, что в договоре «Кыргыз темир жолу» и АО «ЗИКСТО» предусмотрены штрафные санкции. В свою очередь, «Кыргыз темир жолу» направило в адрес «ЗИКСТО» счет-фактуру с указанием пени за несвоевременную поставку.

Хотели бы подчеркнуть, что «ЗИКСТО» не является компанией-посредником. Она принадлежит национальной компании «Казахстан инжиниринг», являющейся органом государственного управления в АО «ЗИКСТО».

Говоря о поступающих в республику грузовых полувагонах, необходимо отметить, что они соответствуют тендерным требованиям. Прием полувагонов осуществляется при участии трех сторон: представителей РКФР, ГП «НК «Кыргыз темир жолу» и АО «ЗИКСТО». Имеющиеся незначительные замечания устранены представителями завода-изготовителя за его счет.

Также в сюжете речь шла якобы «о списании директором ГП Алмазбеком Ногойбаевым задолженности железных дорог Узбекистана перед «Кыргыз темир жолу».

Заявляем, что списание суммы долгов Узбекской железной дороги перед ГП «НК «Кыргыз темир жолу» не производилось.

Кроме того, заявляем, что директор ГП не вправе подписывать подобные документы, и, соответственно, А.Ногойбаев никак не имел права совершить данные действия.

«Кыргыз темир жолу» письмами от 14 апреля 2017г., 18.07.2017 года и от 07.02.2018 года обращалось к Узбекской железной дороге о принятии погашения задолженности за пользование грузовыми вагонами, образовавшейся с момента прекращения действия Соглашения, а именно с октября 2008 года по март 2017 года. На данный момент узбекская сторона еще не дала однозначный ответ о принятии долга за пользование грузовыми вагонами.

В итоге хотелось бы отметить, что лживые высказывания, подобные тем, что были озвучены лицом высокого ранга, а именно депутатом парламента, могут нанести серьезный урон межгосударственным отношениям.