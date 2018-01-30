7 смартфонов с отличной камерой. Лучшие в O!Store

Не секрет, что лучшие камеры производители устанавливают на флагманы своего модельного ряда, но в последнее время нас удивляют бюджетные смартфоны, на которые тоже можно делать отличные снимки. Наш рейтинг составлен по отзывам обычных покупателей сети магазинов O!Store и призван помочь вам в выборе своего «фотографа» на каждый день. Любой из смартфонов можно приобрести в кредит с 50-процентной скидкой на услуги связи.

Недорогие камерофоны до 10 000 сомов

O!Phone 4G PRO — фирменный смартфон может похвастаться отличной селфи-камерой с разрешением в 8Мп. Тыльная камера имеет те же показатели. Секрет отличных фотографий на этот смартфон — хорошее освещение. Все фото получаются добротного качества. Цена — от 598 сомов в месяц. Стоимость целиком 6 490 сомов.

— фирменный смартфон может похвастаться отличной селфи-камерой с разрешением в 8Мп. Тыльная камера имеет те же показатели. Секрет отличных фотографий на этот смартфон — хорошее освещение. Все фото получаются добротного качества. Цена — в месяц. Стоимость целиком 6 490 сомов. В смартфоне Xiaomi redmi 4X установлена основная 13Мп камера, поддержкой быстрого фазового автофокуса и 5Мп камера для селфи. Для бюджетного аппарата качество фотографий достойное, если не ждать звезд с неба. Автофокус работает быстро и точно, баланс белого в большинстве ситуаций правильный, фотографии в меру резкие и контрастные. Цена в кредит — от 812 сомов в месяц. Стоимость целиком 8 900 сомов.

установлена основная 13Мп камера, поддержкой быстрого фазового автофокуса и 5Мп камера для селфи. Для бюджетного аппарата качество фотографий достойное, если не ждать звезд с неба. Автофокус работает быстро и точно, баланс белого в большинстве ситуаций правильный, фотографии в меру резкие и контрастные. Цена в кредит — в месяц. Стоимость целиком 8 900 сомов. Xiaomi Redmi Note 5A Prime — эта модель имеет основную камеру 13Мп и фронтальную селфи-камеру аж целых 16Мп со вспышкой при своей бюджетной цене, всего 9 800 сомов. Смартфон способен делать замечательные снимки даже при недостаточном освещении. Смотреть на фото, сделанные днем — одно удовольствие! Цена в кредит — от 890 сомов в месяц.

Ценовая категория 20 000+



Samsung Galaxy A5 (2017) оснащен сразу двумя 16Мп камерами со светосилой f/1,9. Основная камера справляется со сложными сценами, отлично передает цвета, имеет приличную детализацию, классно справляется и с макросъемкой, и с пейзажами. Широкая диафрагма позволяет делать хорошие кадры даже в темноте, а качественные селфи оценят все любители автопортретов. Цена в кредит — от 1 850 сомов в месяц. Стоимость целиком 20 590 сомов.

Лучшие камеры флагманов

Камера Huawei P10 состоит из двух фотомодулей: у первого разрешение 12Мп и он сохраняет цветное изображение; у второго — 20Мп и он сохраняет черно-белое. Автоматика мгновенно объединяет оба, на выходе выдавая кадры с отличной цветопередачей. Снимки классного качества получаются в солнечную погоду, ночью, в условиях множества источников света. Абсолютно точно, этот смартфон может заменить фотоаппарат, потому что обладает большим техническим и творческим потенциалом. Цена — от 3 396 сомов в месяц. Стоимость целиком 37 990 сомов.

состоит из двух фотомодулей: у первого разрешение 12Мп и он сохраняет цветное изображение; у второго — 20Мп и он сохраняет черно-белое. Автоматика мгновенно объединяет оба, на выходе выдавая кадры с отличной цветопередачей. Снимки классного качества получаются в солнечную погоду, ночью, в условиях множества источников света. Абсолютно точно, этот смартфон может заменить фотоаппарат, потому что обладает большим техническим и творческим потенциалом. Цена — в месяц. Стоимость целиком 37 990 сомов. Samsung Galaxy Note 8 с двойной компоновкой основной камеры. Слева находится основной объектив, справа — широкоугольный. Обе матрицы 12-мегапиксельные, но отличается угол, с которым они смотрят на мир, а также диафрагма, у первой камеры она f/1.7, у второй f/2.4. Оба объектива оснащены оптической стабилизацией. На этот смартфон можно получить красивую художественную фотографию. А еще есть спортивный режим, чтобы снимать быстро движущиеся объекты, возможность создания анимированных GIF-файлов из фотографий! Цена — от 4 996 сомов в месяц. Стоимость целиком 55 990 сомов.

с двойной компоновкой основной камеры. Слева находится основной объектив, справа — широкоугольный. Обе матрицы 12-мегапиксельные, но отличается угол, с которым они смотрят на мир, а также диафрагма, у первой камеры она f/1.7, у второй f/2.4. Оба объектива оснащены оптической стабилизацией. На этот смартфон можно получить красивую художественную фотографию. А еще есть спортивный режим, чтобы снимать быстро движущиеся объекты, возможность создания анимированных GIF-файлов из фотографий! Цена — в месяц. Стоимость целиком 55 990 сомов. LG V30+ первым на рынке Android-смартфонов получил столь прорывное программное обеспечение для постобработки фото и видео. Кроме того, производитель оснастил камеру своего флагмана множеством фильтров, имитирующих съемку с использованием профессиональных фотоаппаратов. Например, с функцией Point Zoom происходит плавное и контролируемое масштабирование на нужный вам объект — как при съемке видео профессиональными голливудскими операторами. Здесь используется основная камера с разрешением 16Мп с оптической стабилизацией изображения. Вспомогательная широкоугольная камера обладает сенсором 13Мп. Цена в кредит — от 5 351 сомов в месяц. Стоимость целиком 59 990 сомов.