Комфортный зимний отдых с MegaCom

В разгар горнолыжного сезона компания MegaCom обеспечила надежной связью любителей активного отдыха на популярных горнолыжных курортах страны.
Так, за счет проведения планомерных технических работ улучшена пропускная способность базовых станций и емкость каналов передачи данных на самых востребованных базах — «Чункурчак», «Орловка», «ЗИЛ», «Норус», «Тогуз-Булак», «Каракол» и «Тоо-Ашуу». Качественный сигнал связи и высокоскоростной мобильный Интернет 4G LTE от MegaCom доступны на всей территории горнолыжных курортов «Каракол» и «Чункурчак».
На любой снежной вершине оставайтесь на связи с родными и близкими, загружайте фотографии и видео в социальные сети, ведите прямые трансляции, слушайте музыку, смотрите любимые фильмы, сериалы, интересные видеоролики и будьте в курсе того, что творится в мире!
Пользуйтесь качественной мобильной связью от MegaCom и наслаждайтесь зимним отдыхом!