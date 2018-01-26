Комфортный зимний отдых с MegaCom

В разгар горнолыжного сезона компания MegaCom обеспечила надежной связью любителей активного отдыха на популярных горнолыжных курортах страны.

Так, за счет проведения планомерных технических работ улучшена пропускная способность базовых станций и емкость каналов передачи данных на самых востребованных базах — «Чункурчак», «Орловка», «ЗИЛ», «Норус», «Тогуз-Булак», «Каракол» и «Тоо-Ашуу». Качественный сигнал связи и высокоскоростной мобильный Интернет 4G LTE от MegaCom доступны на всей территории горнолыжных курортов «Каракол» и «Чункурчак».

На любой снежной вершине оставайтесь на связи с родными и близкими, загружайте фотографии и видео в социальные сети, ведите прямые трансляции, слушайте музыку, смотрите любимые фильмы, сериалы, интересные видеоролики и будьте в курсе того, что творится в мире!

При подключении к 4G LTE от MegaCom убедитесь, что ваш мобильный телефон и SIM-карта поддерживают стандарт LTE. Наберите бесплатную команду. Если система ответит: «Замените SIM-карту», обратитесь в ближайший Центр продаж и обслуживания или фирменный салон компании, где вашу старую SIM-карту обменяют на новую стандарта 4G LTE абсолютно бесплатно.

Пользуйтесь качественной мобильной связью от MegaCom и наслаждайтесь зимним отдыхом!