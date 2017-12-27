В новогодние праздники основным развлечением становится телевидение. Не отставайте от праздничных тенденций и подключайтесь к Mega iTV от MegaCom, чтобы просматривать цифровое телевидение на экране своих смартфонов через мобильное приложение!

Ведущий мобильный оператор предлагает абонентам подключить два пакета телеканалов. Light — это 40 рейтинговых каналов за 3 сома в сутки. Если вы хотите еще больше интересного контента, то выбирайте пакет Базовый с 70 популярными каналами для любого вкуса и возраста за 5 сомов в сутки.

В Mega iTV большой выбор — это интересные мультфильмы, популярные сериалы, увлекательные документальные фильмы, лучшие блокбастеры и информационные программы о текущих событиях.

Пользоваться новой услугой Mega iTV одно удовольствие! Вы можете просмотреть передачу или фильм, который случайно пропустили. Нужно просто пролистать список телепрограмм и выбрать нужный контент из архива. Кроме того, можно создать список избранных телеканалов, для того чтобы быстро переключаться между выбранными каналами.

Также абоненты имеют возможность одним движением управлять яркостью экрана и громкостью звука. Для этого необходимо нажать на экран и водить пальцем вверх или вниз. Жест слева для увеличения яркости экрана, а справа — громкости звука.

Чтобы подключить услугу Mega iTV нужно сделать всего несколько шагов:

подключите пакет телеканалов «Базовый» с помощью команды: *710*1#. При первом подключении вам будет предоставлен бонус — 3 дня бесплатного просмотра;

При первом подключении вам будет предоставлен бонус — 3 дня бесплатного просмотра; подключить пакет Light можнос помощью команды *710*2#;

можнос помощью команды установите на своем устройстве на базе Android или iOS приложение Mega iTV, скачав из Google PlayMarket или AppStore;

запустив приложение, введите номер телефона в формате 055Ахххххх и пароль, полученный по SMS;

и пароль, полученный по SMS; нажмите на созданный аккаунт (номер вашего мобильного телефона) и наслаждайтесь просмотром!

Видеоинструкцию по подключению к услуге вы можете посмотреть на официальной странице компании в Facebook.

Трансляция телеканалов в рамках услуги осуществляется компанией «Акнет». Сервис доступен всем абонентам MegaCom, за исключением абонентов, пользующихся тарифными планами «Башат» и «Базовый».

Не забывайте регулярно обновлять приложение Mega iTV, чтобы наслаждаться новыми возможностями этой услуги!

Подробная информация о Mega iTV на сайте MegaCom.