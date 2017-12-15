Mega iTV от MegaCom совершенствуется и становится еще удобней и интересней. Все больше абонентов подключаются к этому сервису, чтобы просматривать цифровое телевидение на экране своих смартфонов через мобильное приложение.

Абонентам ведущего мобильного оператора предоставляются до 70 рейтинговых каналов для любого вкуса и возраста.

У вас большой выбор — интересные мультфильмы, популярные сериалы, увлекательные документальные фильмы, лучшие блокбастеры и информационные программы о текущих событиях.

Пользоваться новой услугой Mega iTV — одно удовольствие! Вы можете просмотреть передачу или фильм, который случайно пропустили. Нужно просто пролистать список телепрограмм и выбрать нужный контент из архива. Кроме того, можно создать список избранных телеканалов для того, чтобы быстро переключаться по выбранным каналам.

Также абоненты имеют возможность одним движением управлять яркостью экрана и громкостью звука. Для этого необходимо нажать на экран и водить пальцем вверх или вниз. Жест слева для увеличения яркости экрана, а справа — громкости звука.

Чтобы подключить услугу Mega iTV нужно сделать всего несколько шагов:

подключите пакет телеканалов « Базовый *710*1#. При первом подключении вам будет предоставлен бонус — 3 дня бесплатного просмотра;

При первом подключении вам будет предоставлен бонус — 3 дня бесплатного просмотра; установите на своем устройстве на базе Android или iOS приложение Mega iTV, скачав из Google PlayMarket или AppStore;

запустив приложение, введите номер телефона в формате 055Ахххххх и пароль, полученный по SMS;

и пароль, полученный по SMS; нажмите на созданный аккаунт (номер вашего мобильного телефона) и наслаждайтесь просмотром!

Видеоинструкцию по подключению к услуге вы можете посмотреть на официальной странице компании в Facebook.

Трансляция телеканалов в рамках услуги осуществляется компанией «Акнет».

Не забывайте регулярно обновлять приложение Mega iTV, чтобы наслаждаться новыми возможностями этой услуги!

Подробная информация о Mega iTV на сайте MegaCom.