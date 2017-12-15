Mega iTV от MegaCom совершенствуется и становится еще удобней и интересней. Все больше абонентов подключаются к этому сервису, чтобы просматривать цифровое телевидение на экране своих смартфонов через мобильное приложение.
Абонентам ведущего мобильного оператора предоставляются до 70 рейтинговых каналов для любого вкуса и возраста.
Пользоваться новой услугой Mega iTV — одно удовольствие! Вы можете просмотреть передачу или фильм, который случайно пропустили. Нужно просто пролистать список телепрограмм и выбрать нужный контент из архива. Кроме того, можно создать список избранных телеканалов для того, чтобы быстро переключаться по выбранным каналам.
Также абоненты имеют возможность одним движением управлять яркостью экрана и громкостью звука. Для этого необходимо нажать на экран и водить пальцем вверх или вниз. Жест слева для увеличения яркости экрана, а справа — громкости звука.
Чтобы подключить услугу Mega iTV нужно сделать всего несколько шагов:
- подключите пакет телеканалов «Базовый» с помощью команды: *710*1#. При первом подключении вам будет предоставлен бонус — 3 дня бесплатного просмотра;
- установите на своем устройстве на базе Android или iOS приложение Mega iTV, скачав из Google PlayMarket или AppStore;
- запустив приложение, введите номер телефона в формате 055Ахххххх и пароль, полученный по SMS;
- нажмите на созданный аккаунт (номер вашего мобильного телефона) и наслаждайтесь просмотром!
Видеоинструкцию по подключению к услуге вы можете посмотреть на официальной странице компании в Facebook.
Трансляция телеканалов в рамках услуги осуществляется компанией «Акнет».
Не забывайте регулярно обновлять приложение Mega iTV, чтобы наслаждаться новыми возможностями этой услуги!
Подробная информация о Mega iTV на сайте MegaCom.