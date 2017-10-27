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Бизнес

В Бишкеке появилась Аллея нефтяников

26 октября на улице Масалиева (Южная магистраль) с двух сторон от улицы Токтоналиева до реки Ала-Арчи состоялась массовая посадка 400 крупномерных саженцев с закрытой корневой системой. В будущем данный отрезок магистральной улицы будет называться Аллеей нефтяников.

В рамках масштабного проекта мэрии г. Бишкека и муниципального предприятия «Зеленстрой» по обновлению зеленого фонда столицы 26 октября председатель управления по физической культуре и спорту мэрии г. Бишкека Ырысбек Мааткабылов передал эстафету по посадке деревьев заместителю генерального директора «Газпром нефть Азии» Аскару Бектенову.

На аллее были посажены около 400 саженцев лиственных и хвойных пород с закрытой корневой системой — липа, клен, каштан, платан, можжевельник. Со стороны муниципального предприятия «Зеленстрой» был обеспечен весь необходимый инвентарь и материал для посадок. Агрономы предприятия показали, как правильно посадить деревья и рассказали об особенностях посадок. Для полива зеленых насаждений сооружена оросительная система и установлена ирригационная сеть. В дальнейшем аллея будет полностью благоустроена с устройством велодорожки.

В мероприятии приняли участие 170 сотрудников компании «Газпром нефть Азия». Со стороны компании была оказана техническая поддержка в спецтехнике.

Компания придерживается концепции сохранения благоприятной окружающей среды и активно реализовывает в данном направлении ряд программ:

  • в сети АЗС «Газпромнефть» реализуется высококачественное топливо экологического стандарта ЕВРО-5;
  • на всех объектах компании в полной мере внедрены процедуры промышленной и экологической безопасности. С 2015 года «Газпром нефть Азия» инвестировала более 185 миллионов сомов в данное направление;
  • 2017 год в «Газпром нефть Азии» объявлен Годом экологии.

Бережное отношение к окружающей среде — один из главных приоритетов компании. И мы всегда готовы к участию и поддержке такого рода замечательных экологических проектов. Сегодня каждый из нас делает огромный вклад светлое, а главное здоровое будущее. Я уверен, что через небольшой промежуток времени аллея расцветет и станет одним из любимых мест бишкекчан.

Аскар Бектенов, заместитель генерального директора «Газпром нефть Азии»

 

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