В Бишкеке появилась Аллея нефтяников

26 октября на улице Масалиева (Южная магистраль) с двух сторон от улицы Токтоналиева до реки Ала-Арчи состоялась массовая посадка 400 крупномерных саженцев с закрытой корневой системой. В будущем данный отрезок магистральной улицы будет называться Аллеей нефтяников.

В рамках масштабного проекта мэрии г. Бишкека и муниципального предприятия «Зеленстрой» по обновлению зеленого фонда столицы 26 октября председатель управления по физической культуре и спорту мэрии г. Бишкека Ырысбек Мааткабылов передал эстафету по посадке деревьев заместителю генерального директора «Газпром нефть Азии» Аскару Бектенову.

На аллее были посажены около 400 саженцев лиственных и хвойных пород с закрытой корневой системой — липа, клен, каштан, платан, можжевельник. Со стороны муниципального предприятия «Зеленстрой» был обеспечен весь необходимый инвентарь и материал для посадок. Агрономы предприятия показали, как правильно посадить деревья и рассказали об особенностях посадок. Для полива зеленых насаждений сооружена оросительная система и установлена ирригационная сеть. В дальнейшем аллея будет полностью благоустроена с устройством велодорожки.

В мероприятии приняли участие 170 сотрудников компании «Газпром нефть Азия». Со стороны компании была оказана техническая поддержка в спецтехнике.

Компания придерживается концепции сохранения благоприятной окружающей среды и активно реализовывает в данном направлении ряд программ:

в сети АЗС «Газпромнефть» реализуется высококачественное топливо экологического стандарта ЕВРО-5;

на всех объектах компании в полной мере внедрены процедуры промышленной и экологической безопасности. С 2015 года «Газпром нефть Азия» инвестировала более 185 миллионов сомов в данное направление;

2017 год в «Газпром нефть Азии» объявлен Годом экологии.