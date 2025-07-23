В Таласе открыли новую аллею милиции в виде звезды

В Таласе состоялось торжественное открытие новой аллеи милиции в центре города — тысячи жителей областного центра собрались на мероприятие. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Аллея построена по инициативе главы МВД Улана Ниязбекова и расположена перед зданием УВД Таласской области. Она выполнена в виде звезды и благоустроена в рамках программы по улучшению городской инфраструктуры и созданию комфортных условий для горожан.

Новая аллея оснащена современными скамейками, освещением и зелеными насаждениями, что делает ее привлекательным местом для прогулок и отдыха.