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Общество

В Таласе открыли новую аллею милиции в виде звезды

В Таласе состоялось торжественное открытие новой аллеи милиции в центре города — тысячи жителей областного центра собрались на мероприятие. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Аллея построена по инициативе главы МВД Улана Ниязбекова и расположена перед зданием УВД Таласской области. Она выполнена в виде звезды и благоустроена в рамках программы по улучшению городской инфраструктуры и созданию комфортных условий для горожан.

Новая аллея оснащена современными скамейками, освещением и зелеными насаждениями, что делает ее привлекательным местом для прогулок и отдыха.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337204/
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